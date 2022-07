annuncio Attualità Nuovo appuntamento in Osservatorio 14 luglio 2022

14 luglio 2022 142

142

Redazione Roselle: Domani, venerdì 15 luglio, sarà possibile osservare in tutta tranquillità la volta celeste, la Luna ed in seconda serata Saturno con i suoi anelli. Nuovo appuntamento in Osservatorio, a Roselle, per ammirare le bellezze del cielo ed ascoltare dagli esperti curiosità sulla volta celeste.

Contributo ingresso euro 5 per gli adulti, gratuito per associati e bambini.

annuncio Seguici





annuncio Categorie Costume e società

Dalla regione

Ambiente annuncio

Attualità Nuovo appuntamento in Osservatorio Nuovo appuntamento in Osservatorio 2022-07-14T10:37:00+02:00 84 it Nuovo appuntamento in Osservatorio PT1M /media/images/osservatorio-astronomico-di-roselle-grosseto-3.jpg /media/images/thumbs/x600-osservatorio-astronomico-di-roselle-grosseto-3.jpg Maremma News