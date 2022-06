Patron Antonio Cirillo: "La nuova Monica Bellucci oggi su Vogue"

Grosseto: Nuovi riconoscimenti artistici per la grossetana Angelica Crispino. Il suo profilo artistico è stato approvato da parte del prestigioso Photovogue di Vogue, del sito Vogue.com, con pubblicazione nel portfolio e nella gallery pubblica di Vogue. Sul suo autoritratto ora compare la firma internazionale, e in un post pubblico il Patron Antonio Cirillo si complimenta con lei per tale risultato paragonandola alla diva Monica Bellucci.





E non è il primo riconoscimento internazionale perla giovane grossetana che lo scorso anno aveva vinto il Concorso di Moda e Bellezza nazionale ed adesso anche internazionale "Miss Moda Fashion Italia" per la categoria fotogenia.

Segno zodiacale toro, oltre ad essere fotomodella e modella Angelica Crispino è dottoressa in legge, diplomata SSPL, e svolge la pratica forense. Inizia per caso ad avvicinarsi al mondo della moda, scelta da fotografi professionisti per realizzare shootings fotografici inerenti il ritratto, il beauty ed abiti da cerimonia. Da piccolina, aveva fatto da modella per il cinema, nella rivista "Cine Tv Magazine".

Il suo sogno nel cassetto di proseguire nel mondo della moda continua.