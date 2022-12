Nuovi progetti per l'Amministrazione di acquapendente

Acquapendente: 27 progetti diluiti nel triennio 2023-2025 per un totale di € 24.673.618,62. Questo sicuramente l’interessante incipit estrapolabile tra le pieghe del programma triennale prenatalizio targato Giunta Comune di Acquapendente.

15 inseriti nella prima annualità: 1) Mausoleo Cahen Frazione di Torre Alfina (€ 61.183,34); 2) Interventi forestali PGAF Riserva Naturale Monte Rufeno (€ 267.500); 3) Via Francigena messa in sicurezza tratto Ponte Gregoriano strada vicinale Molino e tratto esterno Porta della Ripa (€ 220.000); 4) Stabilizzazione dissesto idrogeologico rupe di Castelnuovo (€ 800.000), 5) Stabilizzazione dissesto idrogeologico rupe sottostante Residenza Sanitaria Assistita (€ 80.000); 6) Stabilizzazione dissesti idrogeologici Via della Vittoria e Strada Falconiera (€ 900.000); 7) Interventi lungo Via Francigena (€ 984.525,126) 8) Primo stralcio parcheggio pulman e camper Torre Alfina (€ 80.000); 9) Adeguamento palestra Scuola Secondaria di 1° grado (€ 321.900); 10) Ampliamento Scuola Infanzia “Rosa Venturini”; 11) Hotspot d’innovazione laboratorio della sostenibilità (€ 20.000); 12) Realizzazione area sosta camper (€ 635.024); 13) Installazione colonnine di ricarica elettrica (€ 126.145): 14) Restauro funzionale Chiostro di San Francesco (€ 300.000); 15) Prima annualità Trevinano-Rewind progetto rigenerazione culturale, sociale ed economica (€5.000.000).

10 inseriti nell’annualità 2024: 1) Lavori di restauro manutenzione e conservazione bosco del Sasseto (€ 620.193): 2) Trevinano-Rewind progetto di rigenerazione culturale sociale ed economica seconda annualità (€ 5.000.000); 3) Efficientamento energetico e messa in sicurezza viabilità accessi Podernovo (€ 193.040); 4) Manutenzione straordinaria infrastrutture Riserva Naturale Monte Rufeno (€ 200.000); 5) Meccanizzazione e miglioramento funzionale isola ecologica e rete raccolta differenziata Località Cufone (€ 350.000); 6) Riqualificazione area esterna palestra Scuola 2° grado (€ 44.610); 7) Recupero fontanile Torre Alfina (€ 144.815,12); 8) Manutenzione Campo Sportivo Torre Alfina (€ 100.000); 9) Ripristino parziale ponte Cahen (€ 230.000) ; 10) Manutenzione straordinaria e completamento Campo Boario (€ 694.153).

2, infine, nella terza ed ultima: 1) Trevinano Rewind progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica terza annualità (€ 4.500.000); 2) Copertura gradinate Stadio Comunale “Dario Dante Vitali” (€ 246.000)