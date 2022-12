Nuova Grosseto Barbanella: è Corrado Tosini il nuovo allenatore

Accordo trovato con la società. Prende il posto di Luca Pantani



Grosseto: Corrado Tosini è il nuovo allenatore della Nuova Grosseto Barbanella. Questa mattina è stato raggiunto l’accordo tra il tecnico e il presidente della società Domenico Lanzano. Tosini è allenatore di grande esperienza e vanta un curriculum di tutto rispetto. Per certi aspetti si tratta di un ritorno storico, visto che in carriera, oltre a maglie importanti come quelle di Siena e Sampdoria, ha indossato anche quella dell’allora Unione sportiva Nuova Grosseto.

Tosini sostituisce Luca Pantani sulla panchina della Nuova Grosseto Barbanella. In attesa di dirigere il primo allenamento, il nuovo mister debutterà domenica prossima nella trasferta sul campo del Roccastrada. La Nuova Grosseto Barbanella è felicissima di riaccogliere “in famiglia” mister Tosini e augura al nuovo tecnico buon lavoro.