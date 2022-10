Attualità Nuova base d’asta per la vendita di due appartamenti a Scarlino Scalo 21 ottobre 2022

Redazione Gli immobili sono in viale Matteotti: le offerte dovranno arrivare entro venerdì 18 novembre

Scarlino: Tornano in vendita i due appartamenti di viale Matteotti a Scarlino Scalo, immobili che l’Amministrazione comunale ha ereditato nel 2011 dal lascito di Edoardo Gianferotti. Dopo le procedure del 2021 e la prima asta del 2022, andate deserte, il procedimento prosegue con il ribasso previsto dal Regolamento comunale. Gli immobili hanno una superficie rispettivamente di 65 e di 72 metri quadrati e sono composti da cucina, soggiorno, camera matrimoniale e bagno. Il valore di partenza dell’alloggio più piccolo è adesso 80.275 euro mentre quello più grande parte da un valore di 88.920 euro. Chi vuole partecipare all’asta – aperta a privati cittadini e aziende – deve presentare la domanda entro le 12 di venerdì 18 novembre. Tutte le informazioni sono disponibili all’albo pretorio online, sul sito web www.comune.scarlino.gr.it: per visitare gli appartamenti è possibile contattare Fabio Martini (0566 38534, f.martini@comune.scarlino.gr.it) o Michela Zuffi (0566 38539 m.zuffi@comune.scarlino.gr.it). Seguici





