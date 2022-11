Nuoto, che finale: Pettinella, Casali e Marchi da record!

Siena: Nonostante le sole 13 partenze in programma, l’ultima giornata di gare del Campionato italiano di nuoto in vasca corta FISDIR (Federazione Italiana Sport Paralimpici degli Intellettivo Relazionali) ha confermato un livello di prestazioni molto alto. Questo è stato sottolineato dalla realizzazione di tre nuovi record italiani, che hanno fatto lievitare il totale a otto complessivi.



Marina Pettinella (Triestina Nuoto) scrive il nuovo primato italiano nei 1500 stile libero, al termine di una grande gara conclusa in 21:45.14. Kevin Casali, compagno di club di Pettinella, riesce nella stessa impresa e stampa un 17:18.45 sempre sui 1500 stile a fronte del precedente record di 17:30.01.

La ciliegina sulla torta la mette Giorgia Marchi, che non tradisce le attese: l’atleta della Verona Swimming Team nuota i 100 misti in 1:17:00, togliendo 25 centesimi al suo precedente record.





«Un finale di stagione entusiasmante – commenta il Referente Tecnico Nazionale Marco Peciarolo – vissuto a Colle di Val D’Elsa sotto l’organizzazione della Virtus Buonconvento. Una buona partecipazione in termini numerici, considerando il periodo, tanti nuovi record italiani, ma soprattutto tanti giovani con voglia di impegnarsi e fare risultati. Questo evento ha segnato un dato importante, ovvero che il movimento del nuoto c’è, che fa registrare una continua crescita e anche dal punto di vista qualitativo ci sono molti atleti che stanno venendo fuori».

Il campionato italiano è stato anche un ulteriore test per gli atleti con sindrome di Down, da poco rientrati in Italia dopo aver affrontato il Mondiale DSISO ad Albufeira, in Portogallo. «Abbiamo chiesto un supplemento di sacrificio a questi atleti che vengono da un Mondiale esaltante che ha incrementato il medagliere internazionale della Federazione con 31 medaglie. Li abbiamo rivisti con piacere perché sono la testimonianza che il lavoro e la costanza, sia loro che delle società, porta a dei risultati. Loro sono un esempio importante per i tanti giovani che si trovano in questo movimento».

NUOVI RECORD ITALIANI

Categoria Open

Misha Palazzo – Verona Swimming Team – 50 rana (31.27)

Kevin Casali – Triestina Nuoto – 200 farfalla (2:32.51)

Marina Pettinella – Triestina Nuoto – 400 misti (6:26.83)

Federico Minnai – Nuotatori Genovesi – 50 farfalla (28.49)

Federico Minnai – Nuotatori Genovesi – 100 farfalla (1:04.25)

Marina Pettinella – Triestina Nuoto – 1500 stile (21:45.14)

Kevin Casali – Triestina Nuoto – 1500 stile (17:18.45)

Giorgia Marchi – Verona Swimming Team – 100 misti (1:17.00)