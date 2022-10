"Nulla di sbagliato”: gli adolescenti durante la pandemia

Domenica 30 ottobre al Museo di storia naturale della Maremma

Grosseto: Nuova proiezione per Clorofilla al Museo di Storia Naturale della Maremma di Grosseto domani, domenica 30 ottobre alle ore 17. In programma è il documentario “Nulla di sbagliato” di Davide Barletti e Gabriele Gianni prodotto da Cinemovel e presentato al Biografilm 2022.



Durante la pandemia a trecento studentesse e studenti di prima media vengono affidati dei diari, attraverso i quali raccontare il senso dello scorrere del tempo. Ad alcuni di loro viene consegnata una piccola videocamera, per continuare a raccontarsi tra le mura domestiche, dove lo spazio individuale rimane quello di una cameretta inaccessibile al mondo degli adulti. I loro tormenti, confessioni e sogni divengono tappe di un viaggio, a cui si alternano le riflessioni dei compagni in aula e le piccole grandi avventure di una vita quotidiana scandita dall’isolamento. Un racconto corale di una generazione sospesa tra l'infanzia, abbandonata troppo in fretta, e un'età adulta sempre più incerta.

Clorofilla ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura e proseguirà con le proiezioni fino alla fine di dicembre 2022.