Notte magica dei desideri per le stelle cadenti di San Lorenzo

Redazione La notte di San Lorenzo, è la notte dei desideri, scrutando il cielo con il naso all’insù dopo lunga e paziente attesa si esprimono sogni e speranze vedendo una stella cadente le stelle cadenti, si perché ammirare il cielo stellato è davvero un’esperienza magica ed emozionante.

C'è un turismo di viaggiatori ed esploratori che ogni anno si muovono da tutto il mondo alla ricerca di luoghi remoti e poco contaminati per osservare meglio il cielo notturno e le sue meraviglie e la notte del 10 agosto la Maremma sarà uno di questi posti per un momento indimenticabile, parola di Artemare Club che ricorda le Contrade Marittime indicate dagli astrofili tra le aree migliori al mondo dove osservare le stelle, prendendo in considerazione il livello di inquinamento luminoso di ciascun luogo. Le stelle cadenti chiamate "lacrime di San Lorenzo" faranno rivolgere gli occhi al cielo a tantissimi appassionati, romantici e sognatori in Maremma e saranno privilegiati potendo osservare il magico spettacolo delle Perseidi, lo sciame di meteoriti più bello e luminoso dell'anno in uno dei luoghi più idonei della terra.





