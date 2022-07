Notte bianca a Marina e Principina, serata in ricordo vittime incidente

Saranno raccolti fondi a sostegno di Humanitas



Grosseto: Comune di Grosseto e Pro Loco, a nome anche dei commercianti e dei balneari delle due frazioni, hanno deciso di dedicare la Notte Bianca di domenica 17 luglio alle vittime del terribile incidente di Braccagni di alcuni giorni fa.

“Abbiamo pensato a lungo - dichiarano congiuntamente il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e la presidente della Pro Loco di Marina e Principina Loretta Teresini – a cosa fare in merito all’evento della Notte Bianca, cosa fosse più giusto in un’ottica di rispetto e di comprensione. Alla fine abbiamo deciso di confermare la serata e di dedicarla proprio a chi in questo terribile incidente ha perso la vita: per questo ad inizio serata faremo l’annuncio di una raccolta fondi di parte dell’incasso della sera delle attività commerciali e degli stabilimenti da destinare all’Humanitas, realtà dove molte delle vittime erano parte attiva e fraterna.

Ci siamo confrontati anche con i familiari di Antonio Panico, storico commerciante di Marina, che hanno ben accolto la nostra proposta. Un momento commemorativo sarà celebrato anche prima dello sparo dei fuochi d’artificio, anch’essi dedicati a Mario, Antonio e Nilo che saranno sparati dopo un minuto di silenzio.”