Note al chiaro di luna. Ecco il programma della Rassegna Musicale

Castiglione della Pescaia: Note al Chiaro di Luna, nato dalla collaborazione con il Comune di Castiglione della Pescaia nella suggestiva cornice di Casa Rossa Ximenes, è una progetto che guarda ai giovani, alla loro passione e al loro talento, offrendo un meraviglioso palcoscenico dove far conoscere il proprio personale progetto musicale.



Nove concerti, per nove martedì sera tra luglio e agosto, che vedranno protagonisti musicisti under 30 provenienti non solo dal territorio toscano ma anche dal panorama nazionale.

Un’occasione unica, utile per prendere maggiore confidenza con l’esibirsi davanti ad un pubblico, croce e delizia di qualsiasi artista.

«Sono felice di poter riaprire le porte della Casa Rossa Ximenes alle "Note al Chiaro di Luna", una rassegna che ha come obiettivo quello di far esibire giovani musicisti e di prendere confidenza con il mondo professionale, unendo al potere della musica quello della parola – dichiara il Sindaco di Castiglione della Pescaia Elena Nappi – Nella prima edizione la kermesse musicale era stata legata al racconto dei personaggi importanti che avevano caratterizzato Castiglione della Pescaia con la loro presenza, quest’anno l’attenzione è rivolta alla letteratura, nazionale e internazionale, attraverso il ritratto dei suoi protagonisti: Bianciardi,Pasolini, Calvino, Fruttero, Tabucchi, Fenoglio, Moliere, Joyce ed Hugo.»





All’interno della Rassegna, la musica infatti si unirà alla letteratura, creando un racconto a due voci: il suono e la parola. Scambio simbiotico tra musica e letteratura, dialogo tra arte e racconti di vita, tutto questo è Note al Chiaro di Luna.

«Toniamo con piacere alla Casa Rossa Ximenes con Note al Chiaro di Luna – racconta Gloria Mazzi, Presidente di A.Gi.Mus Grosseto – Con questa Rassegna avremo modo di conoscere, tra i giovani musicisti protagonisti, anche quattro dei dodici artisti vincitori del progetto Attraverso i suoni. Siamo davvero orgogliosi di ripartire con questa seconda edizione che siamo certi regalerà delle serate indimenticabili».





Programma (ogni evento avrà inizio alle ore 21).

5 LUGLIO TRIO SHELIAK – Luciano Bianciardi

12 LUGLIO BENEDETTA MIGNANI, VIOLINO – Giuseppe Fenoglio

19 LUGLIO JACOPO MAI, PIANOFORTE – Pier Paolo Pasolini

26 LUGLIO CLARA COMINI GATTI, ARPA – Carlo Frutteto

2 AGOSTO NICCOLO’ BIEMMI, FAGOTTO /GIULIA COLTALDO, PIANOFORTE – Molière

9 AGOSTO ELENA GAIA MARIA CASTINI, ARPA – James Joyce

16 AGOSTO ETTORE PAGANO, VIOLONCELLO – Victor Hugo

23 AGOSTO - DONATELLA GIBBONI, VIOLINO – Antonio Tabucchi

30 AGOSTO - TRIO AMATO LONGO PRESENTINI –Italo Calvino

Ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto - se non è previsto il pianoforte - si svolgerà nella Casa Rossa, in caso contrario avrà luogo Sala Consiliare "Gabriella Lorenzoni", ingresso Via IV Novembre, Castiglione della Pescaia

Per info :

agimus.grosseto@agimus.it

iat@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Tel. 0564 927244