Noleggio auto a lungo termine: una soluzione moderna e vantaggiosa

Fino a non moltissimi anni fa, la soluzione per chi doveva sostituire la propria autovettura era solamente l’acquisto di un automezzo di proprietà, nuovo o usato che fosse; adesso però, da qualche anno, si è affacciata sul mercato automobilistico una nuova opportunità che sta suscitando un sempre maggiore interesse: il noleggio auto a lungo termine.



A dire il vero, non si tratta di una novità assoluta; il noleggio auto a lungo termine, infatti, è una pratica operativa da moltissimi anni; va però puntualizzato che si trattava di una soluzione che poteva suscitare un certo interesse solamente nel caso di aziende o partite IVA; inizialmente non c’erano infatti presupposti tali da renderla appetibile anche per un cliente privato.

Adesso però le cose sono sostanzialmente cambiate e sono sempre di più i privati che optano per la formula del noleggio auto a lungo termine. Vediamo innanzitutto di cosa si tratta.

Noleggio auto a lungo termine: una particolare forma di locazione

Il noleggio auto a lungo termine altro non è che contratto con il quale una società di noleggio auto concede in locazione a un’impresa, a un privato o a un altro tipo di contraente, un’autovettura.

La durata del noleggio viene stabilita tramite un accordo fra le parti e, di norma, può andare dai 12 ai 60 mesi.

Il cliente, più tecnicamente il locatario, dovrà corrispondere mensilmente alla società di noleggio un canone che varia a seconda del tipo di autovettura e dei servizi richiesti (alcuni di essi sono normalmente inclusi nel canone di locazione, mentre altri sono facoltativi) e anche in base all’eventuale anticipo versato al momento della stipula del contratto.

Trattandosi di un contratto di locazione, la proprietà del mezzo resta in testa alla società di noleggio.

Chi può usufruire del noleggio auto?

Il noleggio auto a lungo termine è una forma di locazione che interessa un bacino di utenti molto vasto: privati cittadini, piccole, grandi e medie imprese, enti pubblici e privati, partite IVA e professionisti.

Noleggio a lungo termine: flessibilità e altri vantaggi

Esistono varie forme di noleggio auto perché, come abbiamo visto, varie sono le tipologie di utenti; ognuna di esse avrà esigenze diverse e, conseguentemente, è necessario prevedere formule ad hoc; se fai parte di una delle categorie citate in precedenza scopri tutte le offerte per il noleggio a lungo termine per auto così da individuare la migliore soluzione per le tue necessità (quelle di un privato possono essere molto diverse da quelle di un professionista o da quelle di una piccola e media impresa).

Vediamo quali sono altri vantaggi che possono far preferire il noleggio all’acquisto.

Uno dei più significativi pro è il fatto che nel caso del noleggio non si ha il problema della svalutazione (quando si acquista un’autovettura, il giorno dopo il suo valore avrà già subito una riduzione considerevole, pressoché del 30%).

Un altro vantaggio non indifferente del noleggio auto è che tutte le problematiche relative alla gestione e alle pratiche amministrative sono delegate alla società di noleggio (è infatti a carico di questa la gestione delle manutenzioni, del pagamento del bollo e delle coperture assicurative ecc.). Si eviteranno quindi non solo preziose perdite di tempo, ma saremo anche liberati da tutte le responsabilità relative a dimenticanze nei pagamenti delle tasse automobilistiche, da ritardi nella revisione obbligatoria del veicolo ecc.

Nel noleggio non vi sono costi imprevisti; il cliente è tenuto solamente a pagare puntualmente il canone (ovviamente sono sempre a carico del cliente le spese relative al carburante).

I contratti di noleggio sono estremamente flessibili e possono essere modificati nel momento in cui, per i più svariati motivi, variano le esigenze del cliente.

Con il noleggio dell’auto si ha la possibilità di scegliere un’autovettura di ultima generazione senza che sia necessario sborsare una notevole cifra di denaro.

In sostanza, non sono pochi i punti su cui vale la pena di riflettere quando si arriva al momento di dover sostituire una vecchia autovettura.