Nelle strenne natalizie di Cna un assaggio della Maremma e dell’Amiata

Grosseto: C’è un “assaggio”, è il caso di dirlo, della Maremma e dell’Amiata, nei pacchi di Natale preparati dall’associazione grossetana degli artigiani e della piccola e media impresa per una serie di soggetti con cui collabora regolarmente. Per la strenna natalizia, infatti, Cna ha scelto di selezionare una serie di prodotti realizzati dalle imprese associate all’unione Cna Agroalimentare.



Nel pacco natalizio, quindi, i destinatari troveranno l’Amaro Etrusco, di Jacobelli liquori, un panettone alla canapa, cioccolato bianco e uvetta e della pasta de Il Borgo della Canapa, salsiccia di cinghiale e pancetta del salumificio Cerboni, confetture dolci e salate e pomodori secchi dell’azienda agricola Maremma in barattolo, un assortimento di pasticceria secca del panificio Montomoli e pecorini aromatizzati del caseificio di Manciano.

“Quest’anno – dice Debora Pizzetti, coordinatrice dei Cna Agroalimentare Grosseto – abbiamo voluto omaggiare una serie di partner con le eccellenze della nostra terra, valorizzando alcune delle nostre imprese associate. Un modo per fare ancora più rete con il territorio e per il territorio, dando l’opportunità di gustare i prodotti realizzati che, in molti casi, sono apprezzati in tutta Italia”.