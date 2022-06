Nella chiesa di S.Pietro al corso la "Messa dei maturandi"

Domenica 19 giugno, ore 19:00.



Grosseto: Si avvicina l’esame di maturità, che torna alla (quasi) normalità dopo due anni eccezionali e secondo una consuetudine che ormai prosegue da diversi anni, domenica 19 giugno sarà celebrata la Messa dei maturandi. La celebrazione si terrà alle ore 19 nella chiesa di San Pietro, in corso Carducci. La pastorale giovanile, che organizza il momento, chiede ai maturandi di portare la penna con cui scriveranno, poi, il tema di italiano, che sarà benedetta. Nessuna scaramanzia, sia chiaro, ma solo il desiderio di dire insieme grazie per il dono della scuola e dello studio e per chiedere la sapienza. Al termine della Messa sarà offerto un piccolo aperitivo per salutarsi.

E’ dal 2014, ormai, che si tiene questo momento di preghiera per accompagnare gli studenti che si accingono ad affrontare una delle prove decisive del loro percorso formativo.

La Messa si è tenuta tutti gli anni tranne che nel 2020.