"Nel segno del destino" di Modesti all'aperitivo letterario delle Clarisse

Sabato 23 luglio torna la rassegna nel chiostro del museo: Letizia Stammati presenta il libro



Grosseto: Nel chiostro del Polo culturale Le Clarisse si presenta “Nel segno del destino” di Maria Modesti, edito da Effigi. Torna sabato 23 luglio alle ore 19 l'appuntamento con l'aperitivo letterario, organizzato dalla struttura museale di Fondazione Grosseto Cultura in collaborazione con l'associazione “Letteratura e dintorni”. Il biglietto d'ingresso costa 5 euro (ridotto a 3 euro per i soci di Fondazione Grosseto Cultura) con degustazione dei vini della Fattoria San Felo e visita guidata alla mostra "Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento". È consigliata la prenotazione scrivendo a prenotazioni.clarisse@gmail.com o chiamando il numero 0564 488066. Nell’occasione sarà possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

A presentare “Nel segno del destino” sarà Letizia Stammati. Il libro è una raccolta teatrale che raccoglie storie di donne appartenenti al mito (Fedra), alla storia (Pia e Margherita, l'imperatrice Teodora) e protagoniste di vicende reali (Antonietta Alberti e la poetessa Isabella Morra), tutte accomunate da una grande forza vitale, sensibilità e umana fragilità, e vive nell'attualità, perché incarnano desideri, sogni, amori e passioni al di là di ogni tempo

Maria Modesti (Manciano, 1947) è poetessa e autrice di teatro. Con Marco Nereo Rotelli ha realizzato progetti di arte e poesia alla Biennale di Venezia, a quella di Carrara e alla “Poetry for Peace” di Seoul. Nel 2005 è stata scelta dalla Commissione italiana per l’Unesco per "Poesia oltre il confine".

Nella foto: la copertina del libro