Nel fine settimana in pista solo le giovanili dell’Hc Castiglione

Le squadre di serie A2 e di serie B si preparano in vista del campionato d’inizio gennaio. L’under19 affronta il Follonica B al Casa Mora. Trasferta per l’under15 a Sarzana, mentre l’under13 in casa ospita il Camaiore



Castiglione della Pescaia: Fine settimana dedicato solo alle formazioni giovanili per le squadre dell’Hc Castiglione. L’under19 Blue Factor di Alberto Aloisi dopo il pari contro il Follonica A, sfida ancora al Casa Mora, stasera venerdì ore 20,45 arbitro Daniele Moretti di Follonica, il Follonica B allenato da Franco Polverini e capolista del girone. Sabato trasferta per la Blue Factor under15 a Sarzana, ore 16,45 arbitro Luca Lossi di Viareggio. Domenica turno interno al Casa Mora per l’under 13 di Alessandro Brizzi: alle 17,30 arbitro Pier Paolo Montomoli di Grosseto, lo Skipper Beach ospita la Rotellistica Camiore.

Campionato under 19 zona 4

Recupero 2° giornata Pumas Ancora Viareggio-Gamma Innovation Sarzana 9-3