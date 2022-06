Nel centro storico di Scarlino scatta la ztl estiva

Da venerdì 10 giugno è prevista una nuova regolamentazione da via Roma a via Citerni



Scarlino: Cambiano le regole della viabilità nel centro storico di Scarlino. In via Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi e via Citerni è attiva la zona a traffico limitato permanente: possono accedere solamente i residenti del centro storico e della zona 167, i proprietari degli appartamenti all’interno del borgo, i turisti che alloggiano nelle strutture ricettive per scaricare i bagagli, i titolari di un contrassegno per invalidi e chiaramente i mezzi di soccorso, di servizio e delle forze dell'ordine. Per poter entrare nella Ztl sarà necessario richiedere l’autorizzazione alla Polizia municipale.

Da venerdì 10 giugno a domenica 18 settembre, dalle 18 alle 24, nella Ztl potranno accedere solo ed esclusivamente coloro che hanno un garage per le auto nel centro storico (in possesso dell’autorizzazione) e i portatori di handicap, oltre sempre ai mezzi di soccorso e di servizio.