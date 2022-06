Nel biennio 2022-2023 il potenziamento del sistema di videosorveglianza

Grosseto: La giunta comunale di Grosseto ha approvato, nel corso della sua ultima seduta, il dettagliato progetto di evoluzione del sistema di videosorveglianza del territorio comunale che verrà implementato nel corso del biennio 2022-2023.



“Siamo partiti dall’obiettivo – commentano il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Polizia municipale Riccardo Megale – di garantire con sempre maggiore determinazione la prevenzione e il contrasto a ogni comportamento che minacci la sicurezza e l’incolumità pubblica. Per questo, abbiamo redatto un piano biennale molto particolareggiato per un grande sistema di videosorveglianza al fine di rilevare infrazioni, violazioni della legge, di acquisire prove in caso di particolari accadimenti. Il piano biennale, che prevede uno stanziamento di poco meno di 200mila euro, sarà portato a conclusione entro i termini previsti e le installazioni non riguarderanno solo il centro ma si svilupperanno inoltre nelle frazioni, andando dunque a coprire l’intero territorio. La nostra gratitudine – concludono Vivarelli Colonna e Megale – va anche al comandante e al corpo della Polizia Municipale per il decisivo contributo nella messa a punto del progetto di potenziamento”.

Nello specifico, il piano biennale comprende numerose misure tra cui la sostituzione delle telecamere obsolete del centro storico, progetti di illuminazione e videosorveglianza nell’area del bastione della Rimembranza, nelle frazioni, nell’area artigianale in zona Aurelia Antica, nelle aree interne di via Aurelia Nord, in piazza Rosselli, nella zona di via Castiglionese e nel giardino della scuola comunale dell’infanzia.