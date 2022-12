Nei Musei di Massa Marittima, visite guidate e laboratori per bambini

Primo appuntamento martedì 29 dicembre con la visita guidata “Vivere e morire sulle sponde dell’Accesa”



Massa Marittima: I Musei per le festività natalizie propongono visite guidate e laboratori. I prossimi appuntamenti sono giovedì 29 dicembre, alle ore 15, al Museo archeologico per la visita guidata ‘’Vivere e morire sulle sponde dell’Accesa’’: sarà possibile scoprire i reperti esposti per la prima volta a Massa Marittima all’interno della mostra “Segni e simboli. Clan famigliari etruschi al lago dell'Accesa” e la sezione etrusca del Museo Archeologico. Un percorso che consentirà di comprendere il valore delle tracce archeologiche lasciate dalla comunità dell’Accesa nelle sue aree urbane e funerarie.

Un’altra visita guidata è in programma l’8 gennaio, alle ore 10, alla Torre del Candeliere con l’esplorazione urbana di Massa Marittima ‘’Massa Underground’’. Il percorso interesserà il sistema difensivo della Torre del Candeliere, dell’Arco e Cassero Senese e la visita al cunicolo sotterraneo, in collaborazione con il Gruppo speleologico Massa Marittima.

Per i più piccoli: venerdì 30 dicembre, alle 16 e 30, al Museo archeologico è in programma il laboratorio didattico per bambini “L’anno che verrà”. Anche gli uomini preistorici avevano sviluppato un gusto spiccato per le decorazioni. Ispirandosi alle loro opere saranno creati gli arredi della cena di fine anno.

Il 6 gennaio, alle 16 e 30, al Museo della Miniera, si terrà il laboratorio didattico per bambini “La Befana vien di notte…al Museo della Miniera”: dopo aver esplorato le gallerie alla scoperta del lavoro della Befana nella miniera, i bambini otterranno un premio. I laboratori sono organizzata dalla cooperativa Zoe in collaborazione con La Casina di Babbo Natale.

Info e prenotazioni per le visite guidate e i laboratori: 0566906525; accoglienzamuseimassa@gmail.com