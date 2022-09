Attualità Nebulose e galassie per il "Venerdì in Osservatorio" 1 settembre 2022

Redazione Roselle: Questo venerdì 2 settembre, alle ore 21:30, presso l'Osservatorio Astronomico di Roselle, la dott.ssa Chiara Pica ci accompagnerà nel cielo profondo attraverso nebulose, ammassi e galassie. Contributo ingresso 10 euro, gratuito per bambini ed Associati. Obbligatoria la prenotazione all'indirizzo e-mail amsa.grosseto@gmail.com Seguici





