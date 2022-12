“NataleInsieme” 2022: la vigilia arriva Babbo Natale

L’evento della ProScarlino è in programma in piazza Garibaldi a Scarlino



Scarlino: Continua il programma di “NataleInsieme”, la rassegna natalizia promossa dal Comune di Scarlino con il sostegno di alcune realtà locali. Per la vigilia di Natale, sabato 24 dicembre, è in programma un evento dedicato a grandi e piccoli: in piazza Garibaldi, nel centro urbano capoluogo, dalle ore 15 ad attendere i bambini ci sarà Babbo Natale che consegnerà loro i doni. Ma non solo: nella piazza saranno allestite delle bancarelle con dolci, vin brulè e cioccolata calda. L’evento è promosso dall’associazione ProScarlino ed è gratuito.

«Sarà un’altra occasione per trascorrere insieme questo periodo di festa – spiega l’assessore al Turismo, Silvia Travison –: ringraziamo la ProScarlino che ha organizzato con noi questa iniziativa e invitiamo le famiglie scarlinesi e non solo a partecipare».

Il programma della rassegna continua a gennaio con altri appuntamenti da non perdere: martedì 3 gennaio nella chiesa della Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo alle ore 21 c’è il concerto di inizio anno della Filarmonica G.Puccini (ingresso gratuito), mentre giovedì 5 gennaio, dalle 14, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo, arriva la Befana a cavallo. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal comitato della Croce Rossa di Scarlino con la collaborazione di “Chiara Ranch”. Venerdì 6 gennaio invece, la Befana arriverà dal mare: l’appuntamento stavolta è al Puntone di Scarlino, tra piazza Dani e la Fiumara, con l’arrivo alle 15 della simpatica vecchietta che consegnerà le calze ai piccoli. Nella piazza sarà allestito un buffet sempre a tema natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Scarlino ed è ad ingresso gratuito.