“NataleInsieme 2022”: ecco tutti gli eventi natalizi

Sindaco Travison: «Nonostante le difficoltà economiche, abbiamo voluto dare alla cittadinanza delle occasioni per stare insieme»



Scarlino: L’Amministrazione comunale presenta il calendario degli eventi natalizi di Scarlino. L’edizione 2022 della rassegna “NataleInsieme”. «La situazione attuale – spiega il sindaco Francesca Travison – non agevola certo le spese pubbliche, ma crediamo che il Natale sia un momento da celebrare insieme e per questo abbiamo, nonostante le difficoltà oggettive, voluto organizzare una rassegna con una serie di appuntamenti per grandi e piccoli realizzata grazie anche al supporto di associazioni e realtà locali che ringraziamo».

Ecco quindi gli eventi in programma. Lunedì 12 dicembre nella biblioteca comunale Mariotti (via Citerni, Scarlino), alle ore 18, è in programma lo spettacolo “Bianciardi in Kansas City”, un reading musicale itinerante di e con Irene Paoletti ed Emanuele Bocci, promosso dalla Rete delle biblioteche della Maremma con “Animascenica” per celebrare il centenario della nascita di Luciani Bianciardi. Lo spettacolo è a ingresso gratuito. Domenica 18 dicembre, alle ore 21, nella chiesa di San Donato (Scarlino) è tempo di musica jazz con la performance di Stefano Cocco Cantini, Valentina Toni e Raffaele Pallozzi al pianoforte: anche questo spettacolo è a ingresso gratuito.

Spazio ai più piccoli il giorno della vigilia: sabato 24 dicembre la Pro Scarlino ha organizzato l’arrivo di Babbo Natale in piazza Garibaldi a Scarlino, con la consegna dei regali ai bambini e tante prelibatezze per il palato, come vin brulè, cioccolata calda e dolci natalizi (la partecipazione è gratuita). Ancora musica martedì 3 gennaio nella chiesa della Madonna delle Grazie a Scarlino Scalo: alle ore 21 c’è il concerto di inizio anno della Filarmonica G.Puccini (ingresso gratuito). Non poteva mancare la vecchietta più amata dai piccoli: giovedì 5 gennaio, dalle 14, in piazza Gramsci a Scarlino Scalo arriva la Befana a cavallo. L’evento, ad ingresso gratuito, è organizzato dal comitato di Scarlino della Croce Rossa con la collaborazione di “Chiara Ranch”. Venerdì 6 gennaio invece, la Befana arriverà dal mare: l’appuntamento stavolta è al Puntone di Scarlino, tra piazza Dani e la Fiumara, con l’arrivo alle 15 della simpatica vecchietta che consegnerà le calze ai piccoli. Nella piazza sarà allestito un buffet sempre a tema natalizio. L’evento è organizzato dalla Pro Scarlino ed è ad ingresso gratuito.