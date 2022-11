“Natale In Famiglia” Questo il motto delle festività a Castiglione

Castiglione Della Pescaia: Il tema principale delle festività natalizie organizzate dal Comune di Castiglione della Pescaia quest’anno avrà come motto: “Natale in famiglia”. La location principale rimarrà piazza Orto del Lilli, dove sarà realizzato il “Villaggio di Natale” ed accanto al tradizionale albero di luce, prenderanno posto le casette di legno dedicate ad operatori del commercio, hobbisti e associazioni per esporre le loro creazioni legate al tema delle feste, la casetta di Babbo Natale e varie attrazioni realizzate in collaborazione con le associazione sportive, sociali e culturali del territorio, che daranno vita a festose attività anche nelle frazioni.



La sindaca Elena Nappi, assieme ai componenti della maggioranza politica che amministra il paese, nei giorni scorsi hanno organizzato un’assemblea pubblica per condividere con la cittadinanza le scelte effettuate sulla programmazione degli addobbi e degli eventi natalizi, ponendo una riflessione sul momento critico che la realtà mondiale sta attraversando con gli spaventosi rincari energetici.

«L’amministrazione comunale – spiega la prima cittadina – da anni sostiene al 100% sia i costi di installazione e affitto delle luminarie, che quelli necessari al pagamento delle spese della corrente elettrica, ma come le famiglie e le aziende, anche il Comune deve far fronte al caro energia e in generale al caro bollette del periodo, ma lo faremo senza rinunciare alla magia delle feste».

«Abbiamo deciso – ha dichiarato Elena Nappi – di dedicare meno risorse economiche rispetto allo scorso anno a questo periodo di festa, adottando una riduzione al numero delle luminarie presenti nel territorio, oltre che rivolgendo un’attenzione particolare ai materiali utilizzati, come le luci a basso consumo, ma in ogni punto strategico del capoluogo come il Corso, ponte Giorgini, piazza Solti e la terrazza sul mare non mancheranno i punti luce, così come nelle frazioni che avranno decorazioni maggiori. Le risorse economiche risparmiate, inoltre, serviranno sia alla tenuta dell’equilibrio di bilancio, che ad evitare rincari dei costi dei servizi erogati dall’ente, non ultimo a mettere in atto iniziative a sostegno delle famiglie in difficoltà per il pagamento delle bollette di luce e gas e per i buoni spesa alimentari».

«Le festività che ci attendono saranno più sobrie – dice Nappi – ma non trascureremo i nostri bambini che hanno il diritto di godere della magia del periodo. Sono certa che con le nostre iniziative, assieme a quelle organizzate dalle attività commerciali e dell’accoglienza, riusciremo a creare un’atmosfera festosa». «Grazie alla disponibilità offerta da tutto l’associazionismo di categoria e del volontariato castiglionese – rivela Elena Nappi – saremo in grado di regalare a residenti e turisti la possibilità di riscoprire la bellezza dello stare insieme condividendo un “pranzo in piazza”, dilettandosi con i giochi della tradizione come la tombola, la panfortata, la pentolaccia ed il gioco dell’oca. Un appuntamento che non può mancare nella programmazione delle festività è il capodanno in piazza, con una variante particolare e divertente, un “capodanno al mare” con DJ Snake.

«A questo punto – conclude Nappi – non mi resta che invitare tutti l’8 dicembre all’evento che inaugurerà le feste di Natale 2022 con la classica accensione delle luminarie, ma soprattutto con un momento dedicato al ricordo di una persona cara alla comunità castiglionese scomparsa prematuramente pochi mesi fa, Antonietta Messore».