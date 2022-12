“Natale in casa della natura”: cartoni animati al Museo di storia naturale

Giovedì 29 e venerdì 30 dicembre doppio appuntamento dedicato ai più piccoli



Grosseto: Un doppio appuntamento con i cartoni animati al Museo di storia naturale della Maremma. La rassegna “Natale in casa della natura”, organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma in occasione delle feste natalizie, prosegue con le proiezioni di cartoni animati dedicate ai più piccoli, tutte a ingresso libero (info: 0564 488571; www.museonaturalemaremma.it). In occasione di ogni appuntamento sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Giovedì 29 dicembre alle 16.30 nella sala conferenze del museo saranno proiettati “La strega Rossella” e “Bastoncino”, due capolavori dell'animazione contemporanea (il primo è stato anche candidato all'Oscar), tratti dai popolarissimi libri illustrati di Julia Donaldson e Axel Scheffler: una strega dall’animo gentile pronta a condividere la sua scopa volante con un gruppo di amici animali e un rametto coraggioso disposto a tutto pur di tornare dalla sua famiglia per festeggiare il Natale.

Venerdì 30 dicembre, sempre alle ore 16.30, sarà la volta di “Zog” e “Il topo Brigante”. Zog è il drago più perspicace della Dragon School e anche il più incline a cacciarsi nei guai, ma una fanciulla misteriosa lo aiuterà a catturare una principessa e vincere la stella d’oro. Il topo brigante è ghiotto di panini, biscotti e ogni cosa dolce e ruba il cibo agli altri abitanti del bosco, ma avrà finalmente la sua meritata punizione, grazie all’intervento di un’anatra molto furba.