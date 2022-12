“Natale in casa della natura” al Museo di storia naturale della Maremma

Da domenica 18 dicembre tre appuntamenti dedicati ai più piccoli tra laboratori e cartoni animati



Grosseto: Tre appuntamenti dedicati ai più piccoli, per celebrare “in tema” la festa più amata dell'anno. È “Natale in casa della natura”, la rassegna organizzata dal Museo di storia naturale della Maremma in occasione delle feste natalizie, tra laboratori e proiezione di cartoni animati. Si comincia domenica 18 dicembre alle ore 16.30 nella sede di strada Corsini con “Alla scoperta della natura in inverno”, un laboratorio curato dalla cooperativa Le Orme particolarmente indicato per bambini di età compresa tra 7 e 12 anni, senza necessità dell'accompagnamento di genitori o adulti: sarà l'occasione per scoprire tanti piccoli segreti di piante e animali nel periodo invernale.

Il costo di partecipazione è di 3 euro ed è consigliata la prenotazione sul sito www.museonaturalemaremma.it (per informazioni è possibile chiamare il museo al numero 0564 488571). In occasione di ogni appuntamento sarà possibile anche sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Gli appuntamenti successivi di “Natale in casa della natura” sono in programma giovedì 29 dicembre alle ore 16.30 con la proiezione del cartone animato “La strega Rossella e Bastoncino” (ingresso libero) e venerdì 30 dicembre sempre alle ore 16.30 con la proiezione di “Zog e Topo Brigante” (ingresso libero). Anche in questi casi è già possibile prenotarsi per partecipare, compilando il form al link www.museonaturalemaremma.it.