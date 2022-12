Natale di Sole, un dono buono e solidale

Torna per il secondo anno l’iniziativa a favore del Meyer e nasce l’associazione Festa di Sole



Grosseto: Lo scrigno del 2021 si è trasformato in tanti coloratissimi sacchetti, arrivati in città direttamente sulle slitte degli elfi di Babbo Natale per fare del bene e deliziare chi li acquisterà con i buonissimi biscotti Corsini. Torna, così, l’iniziativa solidale ‘Natale di Sole’ con l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno della Fondazione Meyer ed in particolare del progetto di neuro-oncologia pediatrica in memoria di Maria Sole Marras.

“Ringraziamo Corsini per aver accettato anche quest’anno di collaborare con noi – commentano Isabella Sichi e Leonardo Marras, genitori della piccola Maria Sole e ideatori dell’iniziativa –, i loro biscotti che richiamano al Sole sono un perfetto dono per allietare le feste contribuendo a sostenere la ricerca...e poi sono buonissimi”!

Alla realizzazione del ‘Natale di Sole’, dalla grafica, al packaging, fino alla distribuzione hanno partecipato: Arca factory, Sereum 3000, Uisp con il comitato provinciale, Banca Tema, l’Abbriccico, Cooperativa Uscita di Sicurezza e tanti amici e volontari dell’associazione Festa di Sole.

“Come sempre il ricavato delle vendite sarà donato interamente al progetto della Fondazione Meyer ma – proseguono – ci sono anche delle novità: le confezioni saranno in vendita anche nei supermercati Conad Grosseto e Coop Unione Amiatina, grazie mille anche a loro per aver aderito al nostro progetto. Inoltre, annunciamo la nascita dell’associazione Festa di Sole, che abbiamo deciso di costituire per organizzare al meglio attività ed eventi in nome di Maria Sole e della solidarietà”.

Alla presentazione dell'iniziativa, ospitata alla pasticceria Corsini di via Matteotti a Grosseto, erano presenti insieme a Isabella Sichi e Leonardo Marras, anche Andrea Corsini, in rappresentanza dell'azienda Corsini, Paolo e Alessio Degli Innocenti per Conad, Fabrizio Banchi per Coop Unione Amiatina, Dino Cibecchini per Banca Tema e Valentina Bonucci in rappresentanza dell’associazione Festa di Sole.

DOVE TROVARE LE CONFEZIONI DEL NATALE DI SOLE

I biscotti del ‘Natale di Sole’ saranno in vendita al prezzo di 12 euro a confezione in alcuni dei negozi Conad Grosseto e Coop Unione Amiatina; saranno poi, come di consueto, disponibili anche in altri punti ritiro in città previa prenotazione al numero dedicato.

Punti vendita Conad Grosseto: Aurelia Antica, via Clodia, via Senegal, via Scansanese.

Punti vendita Coop Unione Amiatina di: Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Pitigliano, Manciano, Pomarance, Peccioli, Montaione, Santa Fiora, Castel del Piano, Piancastagnaio.

Montemerano: i giorni 7 e 10 dicembre in parrocchia da Don Roberto Fraccia, gli altri giorni nei mercatini di natale lungo il corso.

Per prenotare è sufficiente scrivere un messaggio whatsapp o sms al numero ‘Festa di Sole’ 334 7343179 specificando nome, quantitativo desiderato e la preferenza di data e luogo per il ritiro; per la donazione si può scegliere tra le seguenti modalità: in contanti al momento del ritiro; tramite l'applicazione Satispay cercando tra ‘negozi’ Festa di Sole; con bonifico bancario intestato a Associazione Festa di Sole, Iban IT29S0885114302000000227835.

Le confezioni prenotate potranno essere ritirate:

- alla sede della UISP - Comitato Territoriale di Grosseto, in viale Europa 161, da Maria Teresa (331 765 0140) dalle ore 17 alle ore 20 nei giorni martedì, giovedì 15, sabato 17 e martedì 20 dicembre

- agli uffici della Direzione generale di Banca Tema in Corso Carducci 14, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30

- all’Abbriccico, in via D.Lazzeretti 10 a Grosseto, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 fino al 23 dicembre.

Il progetto di chemioterapia e protonterapia dedicato a Maria Sole

L’Unità di Neuro-Oncologia dell’Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze sta portando avanti studi clinici e sperimentali mirati alla realizzazione di protocolli terapeutici innovativi per alcuni tipi di tumore infantile cerebrale particolarmente aggressivi e ad oggi non curabili con le terapie consolidate, come il glioblastoma multiforme e il glioma intrinseco diffuso del ponte. Il Centro di Trento è tra le poche strutture europee in grado di effettuare l’irraggiamento con protoni su modelli sperimentali. Numerosi sono i passi che sono ancora da percorrere, ma la ricerca è l'unica strada praticabile per poter approdare a risultati tangibili che possano costituire strumenti concreti da poter mettere al servizio di piccoli pazienti affetti da malattie ad oggi incurabili.

Per ulteriori informazioni: https://www.facebook.com/festadisole o il numero 334 7343179