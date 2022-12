Natale a Santa Fiora, il Comune risparmia sulle luminarie per aiutare le famiglie

Il 7 dicembre l’accensione dell’albero in piazza dà il via agli eventi delle festività natalizie, durante le quali sarà pubblicato un bando da 30mila euro per aiutare i nuclei familiari in difficoltà a causa del caro energia.



Santa Fiora: Il 7 dicembre, alle ore 16, con l’accensione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi, iniziano a Santa Fiora gli eventi delle festività natalizie. Nell’occasione si terrà anche lo spettacolo dei burattini con il Teatrino Valentino. Sarà un Natale con meno luci quest’anno, quello di Santa Fiora, per la scelta del Comune di risparmiare sulle luminarie e destinare quelle risorse alle famiglie. Non mancheranno certamente gli eventi, soprattutto dedicati ai bambini e poi la bellissima Fiaccolata del 30 dicembre, che richiama ogni anno nel borgo amiatino migliaia di visitatori.

“Il Natale è la festa dell’incontro –afferma Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora – e dopo gli anni limitati dalla pandemia lo sarà ancora di più. Vogliamo che tutte le nostre famiglie lo vivano con serenità ed armonia. Per questo l’amministrazione comunale ha pensato anche a chi è più in difficoltà: abbiamo deciso di abbassare un po’ le luci delle luminarie e con le risorse risparmiate abbiamo finanziato un bando da 30mila euro che sarà pubblicato durante le festività natalizie per le famiglie in difficoltà a causa del caro energia. In momenti difficili è giusto fare a meno di qualcosa e decidere quali sono le priorità.”

“L’auspicio - prosegue il sindaco - è che questo Natale tutti possano riscoprire il gusto dello stare insieme, di essere una comunità capace di accogliere anche chi viene da fuori come i tanti turisti che durante le festività affollano l’Amiata. Lo faremo con gli eventi, molti dei quali dedicati ai bambini e con la nostra bellissima fiaccolata, che animerà la sera del 30 dicembre con il rito propiziatorio delle carboniere accese. Abbassiamo, quindi, le luci e mandiamo in scena un Natale di solidarietà, che accenda i nostri sorrisi e la voglia di stare insieme.”

“Nei prossimi giorni pubblicheremo il calendario degli eventi– aggiunge il vicesindaco Azzurra Radicchi – ringraziamo già da adesso la pro loco e i volontari delle associazioni per il grandissimo lavoro che stanno facendo per gli addobbi e per l’organizzazione delle iniziative.”