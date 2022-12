Natale a Grosseto: via alla rassegna del Ccn e del Comune Appuntamento sabato 3 dicem

Appuntamento sabato 3 dicembre con l’apertura del Mercatino natalizio e l’inizio delle attività in piazza Duomo



Grosseto: A Grosseto è già Natale. Sabato 3 dicembre apre ufficialmente la seconda edizione della rassegna “Natale a Grosseto” organizzata dal Ccn-Centro commerciale naturale del Centro storico con il Comune di Grosseto, il sostegno di Conad e la collaborazione di tante realtà cittadine.





E non solo: sempre sabato 3 dicembre prende il via anche la manifestazione “Al Cassero è... Natale” a cura dell’Istituzione Le Mura del Comune di Grosseto.

In piazza Dante e in piazza Duomo, che per l’occasione diventa piazza del Natale, ci saranno tante occasioni per vivere appieno il periodo natalizio. Nel primo spazio ogni giorno (fino a lunedì 26 dicembre), dalle 10 alle 19.30, sarà possibile visitare il Mercatino di Natale, le tipiche casette di legno con i prodotti di tante attività maremmane e non solo. Piazza Duomo ospiterà anche quest’anno la “Cittadella solidale”, con le associazioni di volontariato che avranno la possibilità di promuovere le loro attività e raccogliere fondi, ancora lo stand “Vetrina Toscana”, allestito in collaborazione con Confcommercio Grosseto, che ospiterà “Experience Maremma food and wine, what else?”, l’iniziativa realizzata con la Camera di commercio della Maremma e del Tirreno dedicata alla promozione del territorio e, di fronte al Palazzo comunale, gli spazi del Ccn, con l’info-point, le offerte dei commercianti del centro storico e le iniziative dedicate ai grandi e ai piccoli. Il taglio del nastro ufficiale della rassegna è in programma sabato 3 dicembre appunto, alle 16.30 alla presenza della giunta comunale.

Ma ecco nel dettaglio il calendario degli eventi del primo weekend di “Natale a Grosseto”.

Si parte dal Baluardo Fortezza (Cassero senese) alle 15.30 con l’inaugurazione della rassegna “Al Cassero è…Natale”, con il villaggio di Babbo Natale, i presepi, e tante attività dedicate ai grandi e ai bambini. Per informazioni è possibile contattare il numero 0564 48808, o inviare una mail a: lemura@comune.grosseto.it. Gli appuntamenti al Cassero proseguiranno anche domenica 4 dicembre e da giovedì 8 dicembre fino a fine anno.

Sempre sabato 3 dicembre in piazza Duomo dalle 15.30 alle 18.00, grandi e piccoli potranno divertirsi con i laboratori di riciclo dell’associazione “Le vie dell’orto”. L’evento, dal titolo “Na’ T-Bag (trasforma la tua t-shirt)” è a numero chiuso con turni di partecipazione ogni 30 minuti (è consigliata la prenotazione al numero 349 4456803).

Alle 16.30 in piazza Dante è in programma il taglio del nastro ufficiale di “Natale a Grosseto”, con l’esibizione della Filarmonica Città di Grosseto. La giornata prosegue alle 17 in piazza Duomo con la musica dell’ensemble di sax del liceo musicale del Polo Bianciardi di Grosseto.

Domenica 4 dicembre sarà un’altra giornata ricca di eventi: oltre al Mercatino di Natale in piazza Dante (dalle 10 alle 19.30), alle 11 è in programma nella Chiesa dei Bigi (in via Vinzaglio 27) la rassegna “Scriabin Concert Series”, con il recital pianistico di Rafael Lipstein e, a seguire, una degustazione di vini. L’ingresso è 10 euro (ridotto 8 euro). Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 1019472.

Dalle 15.30 alle 18 in piazza Duomo un’altra occasione di intrattenimento con i giochi giganti in legno presentati dall’associazione “Bandus!”, mentre alle 16 in piazza Dante arriveranno le Fiat 500 a tema natalizio, un evento organizzato dal Ccn in collaborazione con il Fiat Club 500 Grosseto.

Sempre alle 16 al Museolab Città di Grosseto (via Vinzaglio 27), sarà possibile visitare la mostra a cura della Fondazione Polo universitario grossetano, “In transumanza. Comunità, vie e culture della pastorizia, tra archeologia, antropologia e storia” (per informazioni chiamare il numero 0564 441110 o inviare una mail a: museolab@unisi.it).

Per la rassegna “Domenica nei musei di Maremma”, la Fondazione Grosseto cultura propone alla Chiesa dei Bigi (via Vinzaglio, 27) alle ore 16, la performance artistica dei “Soul Drops” (per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 392 1019472), e al Museo di storia naturale della Maremma (strada Corsini, 5) l’evento “A contatto con la natura”, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19 (per informazioni 0564 488571). Anche il Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma (piazza Baccarini) partecipa all’iniziativa della rete museale maremmana, con la conferenza “Ramesse e i popoli del mare” in programma alle 17.30 (per informazioni chiamare il numero 0564 488752 o inviare una mail a accoglienzamaam@gmail.com). L’ingresso ai tre eventi e a tutti i musei cittadini che aderiscono alla rete, è gratuito.

Alle ore 17, al Teatro degli Industri in via Mazzini, è in programma la rassegna “Non ci resta che ridere!”: le compagnie “La prova generale” e “Instabile dei dintorni” di Ribolla e Roccastrada presentano “Ecco la sposa” (la prevendita dei biglietti è all’edicola “La pace” in via Della Pace ma sarà possibile acquistarli anche al botteghino del teatro un’ora prima dello spettacolo).

E prima dell’accensione dell’Albero di Natale, in programma giovedì 8 dicembre alle 17.30 in piazza Duomo, c’è un altro appuntamento da non perdere: mercoledì 7 dicembre alle 18 nella Sala Friuli in piazza San Francesco 2, andrà in scena infatti lo spettacolo teatrale per bambini e famiglie “Canto di Natale”, un evento gratuito promosso dal Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma, la Biblioteca Chelliana e l’associazione “Anima scenica teatro” (per informazioni chiamare il numero 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com).