Natale a Grosseto: tutti gli eventi del weekend

Il programma di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 dicembre della rassegna natalizia promossa dal Ccn e dal Comune di Grosseto



Grosseto: Un altro weekend da trascorrere nel centro storico con la rassegna “Natale a Grosseto”, promossa dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico e sostenuta da Conad, con il supporto di molte realtà grossetane. Tre giorni ricchi di eventi dedicati a grandi e piccoli da non perdere.

Oltre al Mercatino di Natale, in piazza Dante fino a lunedì 26 dicembre (nei giorni festivi e il venerdì, il sabato e la domenica dalle 10 alle 22.30), agli stand solidali, di promozione del territorio e del Ccn, in piazza Duomo (piazza del Natale) fino a sabato 24 dicembre, e alla rassegna dell'Istituzione Le Mura, “Al Cassero è Natale”, al baluardo Fortezza fino a lunedì 30 dicembre, sono in programma tante iniziative per vivere il fine settimana nel cuore della città.

Venerdì 9 dicembre al Teatro degli Industri, per la rassegna “Il teatro visibile”, il laboratorio teatrale “Ridi pagliaccio” presenta alle ore 10 il “Decameron” e alle ore 21 “Vita nova”: la prevendita dei biglietti è all’edicola “La pace” di via Della Pace, oppure un’ora prima dello spettacolo al botteghino del teatro. Alle 18 nella Chiesa dei Bigi, per la rassegna “Aperitivi letterari” a cura del Polo culturale Le Clarisse, istituto di Fondazione Grosseto Cultura, e dell'associazione “Letteratura e Dintorni”, Gaetano Insabato presenta il suo romanzo “Onde tra le stelle” con degustazione dei vini della Fattoria San Felo (l’ingresso è 5 euro, 3 euro ridotto, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488066 o inviare una mail a prenotazioni.clarisse@gmail.com). Alle 21 alla Sala Friuli, in piazza San Francesco 2, va in scena “Tre e-motivi e un in-canto”, un evento a ingresso libero promosso da Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma, Biblioteca Chelliana e “Anima scenica teatro” (per informazioni: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com).

Gli appuntamenti proseguono sabato 10 dicembre: alle 15 in piazza Duomo, dopo il successo estivo, torna per le vie del centro la “Caccia al tesoro per famiglie”, una gioco a tappe alla ricerca del tesoro di Natale, un ingresso gratuito alla manifestazione “Al Cassero è Natale”. Per partecipare a questa iniziativa è obbligatoria la prenotazione mandando una mail a ccn.centrostoricogr@gmail.com. Alle 17 al Museo di storia naturale della Maremma di Fondazione Grosseto Cultura, in strada Corsini 5, è in programma l’evento “La fauna italiana: caratteristiche biogeografiche e conservazione delle specie”.

L’ingresso è gratuito: per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 0564 488571. Alla stessa ora, al Maam-Museo archeologico e d'arte della Maremma, in piazza Baccarini, è prevista la presentazione del libro “Bianca è l’ombra” di Michelangelo Bonitatibus (per informazioni: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com), mentre alle 18 nella Chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio 27, per “Gli eventi della “Notte della cultura” del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, è in programma “Orti insorti, picnic di parole”, una performance di narrazione con laboratorio di scrittura a cura di Elena Guerrini (ingresso 5 euro, 3 euro ridotto). Per informazioni e prenotazioni: 0564 488066 o prenotazioni.clarisse@gmail.com. Alle 21 al Teatro degli Industri prosegue la stagione teatrale con Maria Amelia Monti e Marina Massironi in “Il marito invisibile”. Il weekend si conclude in piazza Duomo, domenica 11 dicembre dalle 15.30 alle 18, con la baby dance per i più piccoli promossa dalla scuola di ballo Odissea 2001 e le dimostrazioni gratuite del gioco degli scacchi con l’associazione “Mattoallaprossima”.