“Natale a Grosseto” si illumina con l’accensione dell’albero

Giovedì 8 dicembre in piazza Duomo è in programma l’inaugurazione del simbolo del Natale



Grosseto: La rassegna “Natale a Grosseto” promossa dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico, prosegue con tanti eventi e arriva ad una tappa fondamentale: l’accensione dell’albero di Natale in piazza Duomo. E non solo. Giovedì 8 dicembre sarà una giornata di festa: oltre al Mercatino di Natale in piazza Dante (dalle 10 alle 22.30), agli stand delle associazioni di volontariato, di “Vetrina Toscana” con Confcommercio Grosseto e del Ccn in piazza Duomo, e la manifestazione “Al Cassero è Natale” al baluardo Fortezza, è in programma alle 17:30 sempre in piazza Duomo l’accensione del tradizionale albero di Natale con il sindaco del Comune di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, e la sua giunta.

L’evento sarà accompagnato dall’esibizione della Filarmonica città di Grosseto che sfilerà per le vie del centro. L’accensione degli alberi di Natale non sarà solo nel cuore della città grazie al supporto degli sponsor Conad, Ecopolis, Elettromeccanica Moderna e ToscoService: l’Amministrazione comunale sarà infatti alle 17 a Istia d’Ombrone (piazza della Mura), alle 18 al Cassero senese, alle 18.30 in piazza della Vasca, e alle 19 a Marina di Grosseto. Ma non è tutto. In centro storico, dalle ore 15.30, sarà possibile giocare con i videogame di un tempo con l’associazione Classic Devices. La giornata prosegue alle 18 nella Chiesa dei Bigi, in via Vinzaglio 27, con la rassegna curata dal Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura “Corrispondenze – Gli artisti contemporanei si presentano nel museo d'arte antica”: protagonista dell’incontro è Luca Grechi con le sue opere site specific installate nel Museo Luzzetti. La visita sarà accompagnata da una degustazione di tè con dolci (ingresso 5 euro, 3 euro ridotto. Per informazioni e prenotazioni: 0564 488066-067 o prenotazioni.clarisse@gmail.com).

Questo il programma:

ore 17, Istia d’Ombrone (piazza della Mura)

ore 17.30, piazza Duomo

ore 18, Cassero senese

ore 18.30, piazza della Vasca

ore 19, Marina di Grosseto