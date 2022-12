Natale a Grosseto: continua il programma del Comune e del Ccn

Da martedì 13 a venerdì 16 dicembre tante iniziative per vivere il centro storico



Grosseto: Il centro storico continua ad animarsi con la rassegna “Natale a Grosseto” promossa dal Comune con il Ccn – Centro commerciale naturale del Centro storico. In programma ancora tanti eventi da non perdere. Ecco il calendario da martedì 13 a venerdì 16 dicembre. Il mercatino di Natale in piazza Dante sarà aperto fino a lunedì 26 dicembre dalle 10 alle 20, dal lunedì al giovedì, e dalle 10.00 alle 22.00 dal venerdì alla domenica, mentre dalle 15.30 alle 19. 30 sarà possibile visitare gli stand solidali e lo spazio di Vetrina Toscana in piazza Duomo (piazza del Natale). Inoltre fino a lunedì 30 dicembre continua la rassegna “Al Cassero è Natale” al baluardo Fortezza.

Martedì 13 dicembre alle 19.30 al Teatro Moderno, in via Tripoli 33, è in programma il “Concerto di Natale” della banda musicale della Polizia di Stato ad ingresso gratuito su prenotazione (0564 22429) . La rassegna prosegue poi mercoledì 14 dicembre dalle 16.30 alle 19 al Polo culturale Le Clarisse, in via Vinzaglio 27, con l’evento dedicato ai più piccoli (dai 5 agli 11 anni) “Crea la tua lanterna”: l’ingresso è 6 euro (info e prenotazioni: 0564 488066 o prenotazioni.clarisse@gmail.com). Alle 18.30 al Teatro degli Industri in via Mazzini, va in scena l’evento “Io mi oppongo – prima edizione del premio letterario Bianciardi”. L’ingresso è gratuito. E ancora, giovedì 15 dicembre alle 17.30 nella sala conferenze di Clarisse Arte in via Vinzaglio 27, c’è la proiezione ad ingresso gratuito di due corti: “Io sono qui” di Giuliana Traverso e “La storia della balena spiaggiata” di Ilaria Franchini, a cura di Simonetta Grechi (per info: 0564 488066-067). Il weekend inizia venerdì 16 dicembre alle 17.30 al Museo archeologico e d’arte della Maremma-Maam in piazza Baccarini, con la presentazione del libro di Elena Vellati e Maria Grazia Celuzza: “La grande trasformazione. Maremma tra epoca lorenese e tempo presente” (info: 0564 488752, accoglienzamaam@gmail.com) e alle 18 nella Chiesa dei Bigi in via Vinzaglio 27, con la rassegna “Capolavori d'arte e vino”: contemplazioni e degustazioni, con la sommelier Ludmilla Deli e il direttore del Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura, Mauro Papa che illustreranno “Allegoria della musica” di Giovanni Martinelli e “Pugnitello” di Roccapesta. L’ingresso è 5 euro, 3 euro ridotto (per informazioni e prenotazioni: 0564 488066 o prenotazioni.clarisse@gmail.com ).