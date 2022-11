Politica Nasce il Comitato di "Orbetello in AZIONE" 3 novembre 2022

Redazione Orbetello: AZIONE ha ufficializzato il comitato locale di "Orbetello in AZIONE". Partendo dal comune lagunare il partito di Carlo Calenda, con il Segretario Francesco Grassi, è impegnato ad organizzare la presenza del partito sul territorio provinciale al fine di sensibilizzare ed attivare i cittadini con concrete ed attive proposte politiche. «Dai territori comunali - si legge nella nota - è necessario aprire l'ascolto alle esigenze delle realtà produttive ed essere il megafono del disagio e della sofferenza sociale nel percorso complesso ed articolato che la nostra realtà sta attraversando in mezzo a difficoltà sempre più evidenti e spesso irrisolte». Orbetello in AZIONE si è costituito alla presenza di Francesco Grassi di Fonteblanda, segretario provinciale di AZIONE residente ad Albinia, il Tesoriere regionale di Azione Alfredo Valerio, Fiorenzo Dionisi, Andrea Bifini e Luca Aldi, che a sua volta è stato eletto all'unanimità coordinatore del Gruppo.

AZIONE costituirà prossimamente altri comitati locali in Provincia, avendo ottenuto un notevole consenso alle politiche ed un riscontro partecipativo entusiasta; alcuni comitati si stanno già organizzando ed avranno presto vita. Azione si appella ai cittadini che volessero dare il loro concreto contributo, anche semplicemente contattando i referenti locali del partito scrivendo una semplice mail all'indirizzo azionegrosseto@gmail.com Seguici





