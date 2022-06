Musica in strada: Scapigliati a tutto swing e musica d’autore

Mercoledì 29 giugno alle 21.30 Scapigliati a tutto swing a Poggio Murella; giovedì 30 luglio musica d’autore e cucina locale a Manciano con il duo Buccioni-Santinelli



Manciano: Prosegue il calendario di “Musica in strada”, gli eventi estivi organizzati dall’associazione Diego Chiti in varie località del territorio di Manciano per aspettare le quattro serate principali della dodicesima edizione del Manciano street music festival.

Mercoledì 29 giugno il sipario è quello di Poggio Murella, in piazza della Chiesa, dove alle 21.30 ad essere protagonista sarà ancora una volta l’energia musicale di “Scapigliati a tutto swing”, uno spettacolo tutto ritmo e allegria con Giulio Scapigliati (voce), Federico Righi (batteria), Alessio Buccella (piano e Sinth bass), Michele Santinelli (sax) e Riccardo Tonello (trombone).

il 30 giugno, invece, si torna a Manciano, in via Madoni, con brani di musica d’autore ospitati dalla trattoria l’Orologio: una location perfetta per assaggiare la cucina locale e ascoltare brani scelti di musica d’autore grazie a Stefania Buccioni (voce) e Michele Santinelli (chitarra e sax).

Durante entrambi gli eventi sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro serate principali del festival. Il Manciano street music festival, dal 21 al 24 luglio, è realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Manciano assessorato al Turismo, Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per info, calendario completo e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com