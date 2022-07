“Musica in strada” omaggia Pino Daniele e Mia Martini

Martedì 12 luglio serata dedicata al grande Pino Daniele, mentre il 14 luglio presentazione del libro “Mia Martini tutto il suo universo”



Manciano: Pino Daniele e Mia Martini sono i due protagonisti delle serate di martedì 12 e giovedì 14 luglio per la rassegna “Musica in strada”: gli eventi estivi organizzati dall’associazione Diego Chiti in attesa delle quattro serate principali della dodicesima edizione del Manciano street music festival.

Sarà dedicata al grandissimo Pino Daniele la serata del 12 luglio in piazza della Rampa, alle 21,30, con lo spettacolo Sotto ‘o sole: la voce emozionante di Liliana Cafiero sarà accompagnata dalla chitarra di Paolo Mari e dal sax di Michele Santinelli. Il progetto è nato dal desiderio di Liliana Cafiero di ricordare e interpretare i brani che l’hanno accompagnata proprio nella stessa Napoli e negli stessi anni in cui Pino Daniele realizzava i primi album (”Pino Daniele”, “Nero a metà”e “Terra mia”), nei quali spesso racconta della città, del mare, e dove si percepisce un forte legame con la sua terra.





Il 14 luglio, invece, all’Accademia del libro di Montemerano sarà presentato il libro “Mia Martini tutto il suo universo”. Nel grazioso giardino della biblioteca, la serata sarà animata da musiche tratte dal repertorio di Mia Martini a cura di G. Daniela Samperi (voce) e Michele Santinelli (pianoforte).

Durante le serate sarà possibile anche acquistare i biglietti per le quattro date principali del Manciano street music festival, dal 21 al 24 luglio: evento realizzato con il patrocinio ed il contributo del Comune di Manciano assessorato al Turismo, Banca Tema, Terme di Saturnia Natural Destination e Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. Per info, calendario completo e per acquistare i biglietti: www.mancianostreetmusicfestival.com.