Musica e pittura nel giovedì del Polo culturale Le Clarisse

Giovedì 7 luglio un doppio appuntamento nel museo di via Vinzaglio



Grosseto: ll Polo culturale Le Clarisse propone un doppio appuntamento per la giornata di giovedì 7 luglio. Nel pomeriggio, alle ore 18.30, il pianista Ettore Candela – per anni docente di pianoforte, organo, armonia e informatica musicale all’Istituto musicale comunale “Giannetti” di Grosseto – proporrà al pubblico una guida all'ascolto della “Turandot” di Puccini, con degustazione di vini, mentre alle ore 21 – con tutti i musei cittadini aperti fino alle ore 23 in occasione della rassegna “Il Centro dell'estate – Shopping, art, fun & food”, alle Clarisse si inaugura “Grosseto '900”, un ciclo dedicato ai grandi pittori grossetani del Novecento, a cura di Mauro Papa.





Il primo protagonista della rassegna sarà Carlo Gentili: una sua opera verrà esposta all'interno della mostra “Paesaggi di Toscana: da Fattori al Novecento” e il direttore del museo, Mauro Papa, parlerà della sua arte insieme a familiari e amici. Anche in questo appuntamento serale sarà offerta una degustazione di vini a tutti gli intervenuti. «Carlo Gentili – ricorda il direttore del Polo culturale Le Clarisse, Mauro Papa, è stato uno dei pittori grossetani più importanti del dopoguerra e un maestro riconosciuto per le successive generazioni di artisti locali. Pur avendo partecipato a tante prestigiose manifestazioni espositive nazionali, non ha mai ricevuto il riconoscimento che merita: la mostra “Paesaggi di Toscana” è un'ottima occasione per riproporre a Grosseto le sue opere». Il biglietto d'ingresso ad ogni iniziativa costa 3 euro: per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066 o scrivere a prenotazioni.clarisse@gmail.com. Anche al Polo culturale Le Clarisse sarà sempre possibile rinnovare o sottoscrivere la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

Nelle foto: un'opera di Carlo Gentili conservata in Clarisse ("La valle del lucido") e il pianista Ettore Candela