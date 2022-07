Museo Casa Rossa Ximenes ospita convegno sulla biodiversita’

Castiglione della Pescaia: “La biodiversità della riserva d’importanza internazionale Diaccia Botrona: l’avifauna”. Questo il titolo del convegno che si terrà venerdì 29 luglio alle 18:00 organizzato dallo staff del Museo Casa Rossa Ximenes in collaborazione con il Gruppo ornitologico maremmano, associazione che da anni opera sul territorio per i monitoraggi della fauna selvatica ed in particolare di quella ornitica.





Dopo il saluto istituzionale della sindaca Elena Nappi, sono previsti gli interventi del coordinatore del progetto censimenti avifauna della Diaccia Botrona, Pietro Giovacchini e dei referenti del Gom Claudio Martelli e Michelangelo Colli. «Continuo come sindaca – dice Elana Nappi – dopo averlo fatto con piacere per dieci anni nelle vesti di assessora alle politiche ambientali, a supportare le associazioni naturalistiche del territorio come il Gom, che si occupano sia di monitoraggio faunistico che di sensibilizzazione ambientale. Il loro prezioso lavoro valorizza tutto il territorio comunale e in particolare la nostra Diaccia Botrona, dove senza dubbio è presente un importantissimo scrigno di biodiversità».

«Durante l’incontro di venerdì – anticipa Nappi - saranno presentati i primi risultati di questi anni di studi, attraverso foto, video e racconti di esperienze naturalistiche. Un’occasione per incontrare persone qualificate che metteranno in risalto come poter gestire le specie minacciate e la necessità di far coesistere i sistemi agricoli con la conservazione della biodiversità». «Può sembrare – spiega Nappi - un convegno scientifico di quelli per soli addetti ai lavori, molti degli argomenti potranno forse apparire troppo teorici, ma bisogna sottolineare che proprio conoscere è fondamentale per poter contribuire alla conservazione delle aree naturali di particolare interesse naturalistico».