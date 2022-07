Municipale chiusa, Di Giacinto: “Mi tocco per sentire se ci sono!”

Follonica: “Mi tocco per sentire se ci sono!”, dice ironicamente Massimo Di Giacinto, consigliere Comunale Lista Civica Di Giacinto. “Oggi sabato 16 luglio a Follonica, - prosegue il consigliere comunale - in un fine settimana nel bel mezzo della stagione turistica estiva, la Polizia Municipale è letteralmente ‘chiusa’ dalle ore 07:30 alle ore 13:30 e non è neanche contattabile telefonicamente la centrale operativa. In poche parole non c’è neppure l’ombra di un vigile in servizio”.



E perché? – domanda Di Giacinto - Perché ieri i vigili urbani sono stati impegnati quasi tutto il giorno per la sfilata serale del carnevale estivo a Salciaina. Nulla contro il carnevale, ci mancherebbe altro, ma è da pazzi chiudere la Polizia Municipale sempre, ma soprattutto in piena stagione estiva. Il problema è sempre lo stesso, mancano i vigili nonostante che qualche mese fa il sindaco, da cui dipende direttamente il Corpo, aveva promesso l’assunzione di dieci vigili ‘stagionali’ ma al momento quelli assunti sono solo la metà dimostrando, se ce n’era ancora bisogno, di sottovalutare l’importanza della Polizia Municipale preferendo spendere i soldi, che ci sono e tanti, in altro modo (ma per la verità si vede poco)”.

Cioè per la Polizia Municipale i signori del palazzo hanno ‘il braccino corto’ mentre per altro sono molto, ma molto, generosi. Questo dispiace perché ne fanno le spese i cittadini, gli ospiti e pure l'immagine turistica della città, ma non mi meraviglio più di tanto: ormai è arcinoto che quelle del Benini sono ‘promesse da marinaio’. Mi sembra che il primo cittadino e i suoi compagni abbiano perso il contatto con la realtà e vivono in mondo parallelo. Per piacere ‘atterrate e riconnettetevi’ sennò Follonica la distruggete per davvero”, conclude Massimo Di Giacinto - Consigliere Comunale Lista Civica Di Giacinto.