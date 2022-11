Mufloni del Giglio: anche il Parco ha fatto le proprie denunce

Sammuri: "Ecco qual è il vero disastro ambientale"

Portoferraio: Continuano la campagna denigratoria mediatica e le provocazioni a danno dell’Ente Parco sulla vicenda dei mufloni al Giglio, basati su argomenti privi di fondamento e fake news.

L’ultima notizia che due associazioni animaliste hanno denunciato il Parco Nazionale Arcipelago Toscano addirittura per “disastro ambientale”.

“Il vero disastro ambientale – dice Sammuri- è ostacolare le nostre attività di lotta alle specie aliene per la tutela della biodiversità del nostro territorio. Ad ogni modo anche il Parco ha fatto le proprie denunce e sta attivando tutte le forme di difesa perché i livelli di attacco, non solo mediatico, sono insostenibili, a fronte di un’attività che ha tutte le carte in regola ufficiali per operare, confortata da studi e monitoraggi, incontri di condivisione, di pareri di alto livello e in accordo con le maggiori associazioni ambientaliste nazionali, tra cui anche LAV e WWF.”