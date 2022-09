Mucca pazza a Grosseto. Galletti (M5S) “Giani informi i toscani”

Firenze: L’autopsia eseguita all’ospedale Spallanzani di Roma per accertare le cause della morte di un uomo deceduto lo scorso 8 maggio a Grosseto ha certificato che si tratta del morbo di Creutzfeldt-Jakob, noto anche come morbo della “mucca pazza”. La Capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio Regionale della Toscana, Irene Galletti, annuncia un’interrogazione.



“Vogliamo sapere quali siano le attuali informazioni in possesso della Giunta regionale e quali azioni intenda intraprendere governatore Eugenio Giani nel caso in cui non si tratti di un caso isolato dipendente da fattori genetici. Quello che auspichiamo - spiega Galletti - è che la Regione Toscana sia già in contatto con il Ministero della Salute per concordare un piano di sorveglianza epidemiologica veterinaria, per accertare che non ci sia un pericolo immediato per la popolazione.”

Per la Cinquestelle “Il nostro sistema di vigilanza sanitaria, indebolito dalla pandemia e da una gestione politica incerta, deve farsi trovare pronto. Siamo certi che la nostra interrogazione potrà contribuire a mantenere alta l’attenzione della Giunta sul caso, quello che va assolutamente scongiurato - conclude Galletti - e che si ripeta una situazione simile a quella che alla fine degli anni ‘90 instillò una paura collettiva verso la carne di manzo, generando danni incalcolabili alle aziende agricole.”