Roccatederighi: Sabato 18 giugno, alle 18:00, nel Centro civico di Roccatederighi (GR), si inaugura la mostra fotografica personale di Matteo Santoni dal titolo Ammarémmati. Nella sala espositiva della Pro Loco, in Via Roma 31, oltre all’autore, fotografo veronese con origini maremmane, interverranno Paola Alberti, scrittrice e giornalista che ha curato l’introduzione al catalogo della mostra, e Carlo Emilio Michelassi, attore della Compagnia del delitto, che darà voce a una selezione di immagini dedicate al territorio locale.



Matteo Santoni lavora nel settore informatico ma non ha mai interrotto la sua ricerca in campo creativo e artistico e ha già al suo attivo quattro pubblicazioni fotografiche. Dall’introduzione al catalogo: “Una domanda, o meglio la domanda, che sembra tormentare non solo Matteo Santoni, ma tutto il genere umano: cosa si agita al di là dell'apparenza, cosa rimane oltre alle tracce di un oscuro e inquietante passato?”. E le fotografie di questa mostra cercano di rispondere proprio a questa domanda “precipitando nella verità”, usando le parole di Paola Alberti. La mostra sarà visitabile nella sede della Pro Loco di Roccatederighi tutti i giorni fino alla fine del mese di Giugno.