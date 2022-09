Moscerini ad Orbetello, prende posizione anche il collettivo Kairòs

Orbetello: Data la situazione di disagio a Orbetello, causata dall’invasione di moscerini quest’estate, prende posizione il collettivo Kairòs con i soci fondatori Stella Traupe, Francesco Bellumori, Elisa Piraine, Marcella Di Martino, Ottavia Galloni, Marianna Schiano, Marco Tortora.



«Parlando dell´infestazione di moscerini chironomidi - si legge nella nota -, avvenuta ad Orbetello nell'ultimo periodo estivo non diciamo nulla di nuovo. La nostra intenzione, in quanto Collettivo, è di fare chiarezza sulle cause che hanno determinato questa situazione e ribadire l'importanza della tutela del nostro territorio, sia da un punto di vista ambientale che socio-culturale.

Dobbiamo essere coscienti del fatto che i moscerini non sono comparsi dal nulla. La situazione attuale è stata causata dalla mancata disinfestazione ordinaria di competenza dell'amministrazione comunale, la quale non ci risulta essere presente nel bilancio annuale che si può visionare sul sito del nostro comune.

Il trattamento antilarvale andava eseguito prima del periodo estivo, come avvenuto negli anni precedenti, e le disinfestazioni straordinarie che sono state messe in programma a stagione inoltrata si sono dimostrate inutili se non ulteriormente dannose per i cittadini, l'ambiente e la qualità dell´aria.

Inoltre, occorre sottolineare la mancata tutela e cura della nostra laguna, spettante alle autorità regionali. La salvaguardia della laguna è fondamentale: ognuno di noi ha notato il peggioramento della qualità dell'aria legato al surriscaldamento delle acque ed alla successiva moria di pesci e dei predatori naturali dei chironomidi che ha reso l´infestazione a Orbetello ancora piú grave. Dovrebbe essere assoluta priorità dell'amministrazione locale il dialogo con la Regione affinché ci possa essere una vera e propria sinergia sul tema e per far valere gli interessi del territorio.

La situazione è degenerata ulteriormente con l'arrivo di ragni che, cibandosi dei chironomidi, hanno iniziato a tessere grandi ragnatele per catturarli. Data la mancata pulizia, è diventato impossibile camminare nei pressi della laguna senza accorgersi delle ragnatele piene di moscerini che ricoprono piante e ringhiere.

Ci rendiamo conto anche delle ripercussioni che questo scenario sgradevole sta avendo ed avrà sui cittadini e lavoratori orbetellani, dato che già si manifestano danni al turismo che probabilmente si aggraveranno nei prossimi anni. Non c'è da meravigliarsi, visto che alla fastidiosissima presenza dei moscerini si aggiunge un altro fattore critico: Orbetello d'estate appare come “una grande tovaglia” dove tutto ciò che viene proposto è una serie di posti in cui bere e mangiare, con l'eccezione di pochi eventi ogni stagione.

Siamo fortemente convinti che, in un comune di piccole dimensioni come il nostro, sia necessaria e vitale una programmazione di eventi culturali e sociali, positiva per i turisti, ma soprattutto per il tessuto cittadino e locale che vive a Orbetello tutto l’anno».