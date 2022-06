Morini: 'A Manciano abbiamo dimostrato che la politica è una cosa semplice'

Manciano: "Abbiamo dimostrato che la politica è una cosa semplice, - dice il neo sindaco di Manciano, Mirco Morini - dovrebbe essere sempre. Un sindaco e un'amministrazione governano bene per cinque anni e alle elezioni vengono premiati dai cittadini, che rinnovano la fiducia a chi ha dimostrato di averla meritata. Senza badare ai giochi di partito, ai mezzucci da campagna elettorale, ai soccorsi dall'alto".



"Manciano è la sua gente, siamo noi. - prosegue Morini - E i mancianesi sanno bene quello che abbiamo fatto negli ultimi cinque anni di amministrazione: talvolta anche commettendo errori, certo, ma senza far mai mancare la buona fede, la competenza, la passione, l'amore per il nostro territorio e la volontà di lavorare al meglio per il suo sviluppo. Confidavamo che il nostro lavoro e gli obiettivi raggiunti parlassero per noi, ed è accaduto. A chi si stupisce della conferma della mia amministrazione – per di più con un consenso così ampio e su tutto il territorio, a testimonianza che abbiamo lavorato per il capoluogo e per tutte le frazioni, non dimenticando nessuno – rispondo che dovrebbe valutare con obiettività il nostro operato e rispettare la volontà di chi è stato chiamato a giudicarlo".

"Adesso, orgogliosi della fiducia dei mancianesi, proseguiamo la corsa con un impegno – se possibile – ancora maggiore. Perché se gli obiettivi raggiunti sono già molti, altrettanti sono quelli da raggiungere nei prossimi cinque anni. Infine, consentitemi di dire grazie: alla mia famiglia, alla mia squadra di Manciano Idea Comune, in particolare a chi non è stato eletto che continuerà lo stesso a far parte del gruppo, a tutti quelli che ci sono stati vicini in questa campagna elettorale. E grazie in particolare ai mancianesi. A tutti i mancianesi, perché noi continueremo a lavorare per tutti voi", conclude Mirco Morini, sindaco di Manciano.