"Montiano forte & piano", concerto di chiusura con sorpresa

Montiano: Il programma di questa sera 19 agosto, serata di chiusura del festival Montiano forte & piano che prevede l’omaggio a Frederic Rzewski, è stato modificato a causa del forfait della pianista americana Eliane Lust, che doveva eseguire in prima assoluta una composizione del Maestro.



Saranno a Montiano, nella bella piazza centrale del Plebiscito, il pianista Bobby Mitchell, accompagnato da un ospite "veramente speciale". Mitchell è un giovane pianista americano dalle molteplici sensibilità ed attitudini; si muove infatti dal repertorio classico all’improvvisazione, dalla composizione alla direzione. Ha tenuto concerti in tutto il mondo, dedicandosi spesso ad opere prime o poco eseguite. Frederic Rzewski è da sempre uno dei suoi autori preferiti; numerosissime sono state le sue esecuzioni delle celebri 36 Variazioni di "The People United Will Never Be Defeated!”. Il canale YouTube di Bobby Mitchell è un fenomeno Internet per la musica classica e improvvisata, con più di mezzo milione di visualizzazioni.





A Montiano Bobby Mitchell suonerà il pianoforte “montianese" del Maestro, lo stesso con cui sono stati composti alcuni dei suoi capolavori. Ma la serata riserverà la sorpresa della partecipazione come special guest di Jan Rzewski, uno dei figli di Frederic ed anche lui musicista e compositore. Jan duetterà con il suo sax con il piano di Bobby Mitchell in un programma che comprenderà classica, contemporanea e jazz.





Come sempre il concerto sarà preceduto da una curata degustazione di vini dell'azienda Celestina Fè e prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 20.30, inizio spettacoli alle 21.30. Biglietto di ingresso unico a 10 euro (comprensivo di degustazione).

Prevendita presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano, dalle 19 presso la cassa di piazza del Plebiscito o al tel/wa +39 335 584 9911.