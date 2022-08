annuncio Cultura & spettacolo Montiano forte & piano: ballo in piazza con la Leggera 17 agosto 2022

Redazione Montiano: Giovedì 18 agosto il menu del festival Montiano forte & piano, dedicato a Frederic Rzewski propone la tradizione dei canti popolari toscani nella forma più innovativa e originale. Sarà a Montiano (Gr) infatti la Leggera Electric Folk Band, una formazione unica nel suo genere in Toscana, che unisce la potenza del rock alla poesia della musica popolare. Il fascino intramontabile degli stornelli toscani torna a rivivere grazie a questa band che li ha rivestiti con abiti moderni, con gli arrangiamenti di Riccardo Corso e Francesco Musacco, noti produttori artistici del panorama musicale italiano. Hanno all’attivo 3 album: “Leggera Electric Folk Band” (2013), “Gente allegra Iddio l’aiuta” (2015) e il recente “Riffe Raffe e Dieci” (2021) e significative collaborazioni con attori come Simone Cristicchi, Paolo Hendel, Andrea Muzzi… Si presentano con la band al completo, ovvero Gianmarco Nucciotti (voce, chitarre), Jessica Bonelli (voce), Ivano Rossi (sax soprano), Marco Pericci (sax tenore e clarinetto), Matteo Benedettelli (fisarmonica, tastiere e synth), Elia Tremoloni (chitarra elettrica), Francesco Cencini (basso elettrico) e Tommaso Niccolai (batteria), con l’obbiettivo dichiarato di far ballare tutta la bella piazza di Montiano. Il concerto sarà preceduto da una degustazione di Morellino di Scansano dell'azienda Le Lupinaie e prodotti tipici del territorio. Inizio degustazione alle 20.30, inizio spettacoli alle 21.30. Biglietto di ingresso unico a 10 euro (comprensivo di degustazione). Prevendita presso la Farmacia Berti & Agostini di Montiano e dalle 19 presso la cassa di piazza del Plebiscito. Info: tel/wa 335 584 9911.

