Monterotondo Marittimo: inaugurati la Trail area e il Bike center

Prende forma il progetto per lo sviluppo del cicloturismo promosso dal Comune



Monterotondo Marittimo: Il progetto del Comune dedicato al cicloturismo prende forma. Sabato 5 novembre, insieme con un testimonial internazionale come Scott, azienda svizzera leader nel settore sportivo, è stata inaugurata la Trail area di Monterotondo Marittimo, con la pump track, uno spazio dedicato agli amanti della mountain bike con salite, discese e curve paraboliche, e il bike center, dove sarà possibile non solo avere informazioni sui tour, ma anche noleggiare bici e dispositivi di sicurezza, Lifepass, ricevere assistenza e ricaricare le batterie della propria ebike.





Queste strutture sono parte integrante della strategia promossa dal Comune di Monterotondo Marittimo con l’obiettivo di diventare una destinazione di riferimento per gli amanti delle due ruote. L’investimento complessivo sostenuto dall’Amministrazione comunale per realizzare la pump track e il bike center ammonta a 218mila euro a cui si aggiungono 39mila euro destinati alla società Bike Garage & More, alla quale sono stati affidati per due anni la gestione dell’info point e la promozione del territorio, soprattutto tra gli appassionati della bici.

«Monterotondo Marittimo è un Comune fortemente industrializzato, ma negli ultimi anni stiamo investendo molte risorse anche sul settore turistico, per cercare di diversificare il nostro sviluppo – afferma il sindaco Giacomo Termine –, con progetti ambiziosi che riguardano il turismo culturale, quello ambientale e il cicloturismo. Sono certo che quest’ultima filiera possa offrire grandi opportunità, considerando il patrimonio ambientale che abbiamo la fortuna di possedere. Stiamo lavorando alla valorizzazione della sentieristica, in sinergia con gli altri Comuni e l’Unione di Comuni montana Colline Metallifere, e oggi celebriamo l’avvio di una fase importantissima, rappresentata dall’apertura di questa nuova struttura. Consideriamo, infatti, lo sviluppo cicloturistico composto da due elementi essenziali: i sentieri ed i servizi. Anche per questo abbiamo affidato un incarico ad una realtà fortemente strutturata e specializzata come Bike Garage & More. Da oggi saremo davvero un Comune bike destination».

E anche la società crede fortemente nel progetto, che aprirà nuove economie per il territorio. «Alla realizzazione della Trail area – spiegano dalla Bike Garage & More – hanno contribuito aziende del settore che operano in tutta Italia: la pump track è stata costruita da Trail Zone e Dolomeet, mentre dei sentieri se ne sta occupando la Tasso Trail Solution, impresa del territorio guidata da Emiliano Pinzi. Oggi abbiamo dato il via ufficiale al progetto che si svilupperà nel corso dei prossimi mesi: abbiamo aperto il Bike center, che sarà gestito dalla nostra società e sarà un punto di ritrovo per i cicloturisti, la pump track e la prima parte dei sentieri della Trail area. Si tratta di un’iniziativa ambiziosa che siamo certi aprirà nuovi canali di sviluppo per il territorio di Monterotondo Marittimo».