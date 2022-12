Montefiascone celebra Stefano Sensi, eroe della due ruote

Montefiascone: Montefiascone ha celebrato il suo eroe su due ruote presso la Rocca Dei Papi.

Stefano Sensi della Scuola Mountain Bike ASD ha infatti trionfato nella Categoria Elite Sportsman del Circuito Maremma Tosco Laziale 2022 organizzato oltre che dai bikers del colle dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario , Team Bike Viterbo 2002, Team Bike Palombara Sabina e dal Donkey Bike Club. Oltre a Stefano sono stati premiati nella Categoria altri 6 atleti (Simone Scarsella Alatri Bike Asd, Pierluigi Torelli ASD Team Bike Palombara Sabina, Francesco Egidi Team Bike Viterbo 2002 ASD, Samuele Giuseri Piesse Cycling Team, Danilo Santarelli e Valerio Piancatelli ASD Team Bike Palombara Sabina).





In bella sfilata altri protagonisti. Trionfo nella Categoria Società per ASD Team Bike Palombara Sabina (premi per GC Canino, Asd Ciclissimo Bike Team, ASD Bike Garage Racing Team, Team As Bike, ASD Cicli Montanini, Team Mondobici Tecnoplast, Lake Bracciano Bike, GS Casteltrosino Superbike, ASD MTB Castelli Romani, Team Cingolani, Cicli Taddei). Nella Categoria Junior Sportsman trionfo per Filippo Arcangeletti ASD Temerari Tivoli su Lorenzo Casella ASD Team Bike Palombara Sabina. Nella Masteri 1 trionfa Marco Starnoni ASD Cicli Montanini (premiati Federico Bastioni MTB Club Rieti, Manuel Donati ASD Team Ladispoli Professione Ciclismo, Filippo Pauselli ASD Team Revolution Bike, Lorenzo Iannetta GC Canino, Andrea Massucci ASD Team Bike Palombara Sabina, Francesco Manone Team Marocco Supino. Nella Master 2 successo per Stefano Fiorini Alatri Bike Asd (premiati Daniele Di Raimo ASD Bike Garage Racing Team, Simone Petri e Antonio Mirandola ASD Team Bike Palombara Sabina e Riccardo Bernini Balloni Accademy. Antonio Mirandola. 6 i premiati nella Master 3 con il trionfo di Graziano Laudati – Acido Lattico Mtb Passo Corese ASD (premiati Alessio Cellini CTM Centro Dedicato al Ciclsimo ASD, Ivan Angelo Turconi ASD Team Bike Palombara Sabina, Nicola Paris e Luca Braca ASD V02 Cycling Lab, Alessio Bitti e Daniele Carletti Team As Bike. Nella Master 4 trionfa Stefano De Santis – Donkey Bike Club Sinalunga (premiati Andrea Cuomo ASD Team Bike Palombara Sabina, Ugo De Santis Lake Bracciano Bike, Daniele Mancini Team Castello Bike Race Montain, Pierino Di Carlo ed Alessandro Migliore ASD Team Bike Palombara Sabina, Danilo Agostini ASD V02 Cycling Lab). Nella Master 5 trionfa Luca Chiodi della Custom4 Team Caselli (premiati Andrea Maccabei Passepartout, Dario Mostarda MTB Club Rieti, Patrizio Marzoli e Mariano Zoco ASD Team Bike Palombara Sabina, Francesco Marchetti Lake Bracciano Bike, Paolo Salvatore Pro Bike Riding Team). Nella Master 6 trionfa Sergio Benedetti ASD Team Bike Palombara Sabina (premiati Luigi Cinelli ASD Team Bike Palombara Sabina, Farncesco Zagarese Bike Plus Volata Cycling, Andrea Casetti As Bike Farm Race Team, Pietro Pechini GC Canino). Nella Master 7 vittoria per Alessandro Castellucci ASD Team Bike Orbetello (premiati Maurizio Molinari ASD Bikeshop Team Roma, Lorenzo Borgi e Angelo Ciancarini MTB S.Maarinella Cicli Montanini). Master 8 ad appannaggio di Mauro Pollazzi ASD MBM (premiati Alessandro Bennicelli ASD Bikeshop Team Roma, Giovanni Golvelli ASD Team Bike Palombara Sabina, Stefano Sarti Triono Racing SC Centro Bici, Domenico Barci ASD Cicli Montanini, Vito De Nigris ASD MBM). Categoria Woman 1 trionfo per Fabia Romana Costantini ASD Team Bike Palombara Sabina, Woman 3 ad appannaggio di Claudia Cantoni GC Canino che primeggiano anche nella assoluta donne. Assoluta uomini, infine, ad appannaggio di Luca Chiodi Custom Team Caselli (premiati Stefano De Santis Donkey Bike Club Sinalunga, Stefano Fiorni Alatri Bike). L’Edizione 2023 si svolgerà in sei appuntamenti. Si inizierà il 12 Marzo con la Bacialla Bike di Terontola (Arezzo). Il 26 dello stesso mese GF dell’Argentario a Porto Santo Stefano. Il 16 Aprile tappa a Sinalunga per la Sinalunga Bike. Il 30 Aprile Cimini Race a Viterbo. Il 28 Maggio Marathon Dei Monti Lucretili a Palombara Sabna. Gran finale l’11 Giugno a Montefiascone con la “Est Est Est Marathon”.