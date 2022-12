Mondiali calcio, On. Rossi (FDI): Soldi pubblici per maxi-schermo siano spesi meglio

“Gli assembramenti dei tifosi potrebbero creare anche problemi di ordine pubblico e aprono ad un precedente che non convince”



Livorno: “Si apprende da notizie apparse sulla stampa locale e nazionale, che in qualche piazza in alcuni comuni toscani e italiani ci sia l’idea di allestire dei maxi-schermo per far assistere domani sera alle 20.00, ai tifosi marocchini, la semifinale della Coppa del Mondo tra Francia e Marocco”, è quanto commenta l’On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale Fratelli d’Italia Toscana.

“Sembrerebbe, - prosegue Rossi - sempre da quanto si legge sulle cronache locali, che il sindaco di Cecina avrebbe già dato l’ok per il maxi-schermo in piazza e che anche a Livorno qualcosa di simile si stia muovendo in tal senso. Quest’ultima promossa dal locale presidente dell’Istituto di cultura islamica, Said Kassadi, e subito messa in evidenza dal nostro capogruppo in consiglio comunale labronico, Andrea Romiti”.

“In un momento particolare come questo, dopo i fatti di Milano e delle intemperanze per non dire teppismo- dice l’On.le Fabrizio Rossi - allestire maxi-schermi, mi sembra davvero un’idea quanto meno inopportuna”.

“L’aspetto relativo all’ordine pubblico non va sottovalutato, come episodi in tutta Europa vengono a testimoniare. E’ ipotizzabile che eventi sportivi come questo, potrebbero scatenare nelle piazze tra tifoserie, episodi di saccheggio e teppismo. Non ultime sono state le intemperanze di alcuni tifosi del Marocco, che scesi in piazza per festeggiare il passaggio del turno di alcuni giorni fa, dove un tifoso a Livorno si è visto amputare un dito di una mano per uno scoppio di un petardo”, conclude il coordinatore regionale di FDI-Toscana On.le Fabrizio Rossi.

(nella foto l'On.le Fabrizio Rossi e il capogruppo FDI comune Livorno Andrea Romiti)