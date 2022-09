Modifiche temporanee al traffico a Principina a Mare

Grosseto: Il 9 e 10 settembre In occasione dell’evento “Principina & Marina in mongolfiera”, che si terrà il prossimo 10 settembre, sono state apportate delle modifiche temporanee alla circolazione stradale di Principina a Mare. In particolare:



• Dalle 9 del giorno 9 settembre e fino al termine dell’evento (comunque non oltre le ore 24 dell’11 settembre) in Piazzale Tirreno, nell’area compresa a partire dalla corsia che consente di effettuare l'inversione di marcia fino a tutto il piazzale stesso, è istituito il divieto di sosta con rimozione forzata, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell'evento e con apposito pass fornito dall'organizzazione, con la soppressione temporanea degli stalli di sosta posti nell’area interessata.

• Dalle ore 14 del 10 settembre e fino al termine dell'evento (comunque non oltre le 24 del 10 settembre) nella stessa area è istituito il divieto di transito, fatta eccezione per i veicoli a servizio dell'evento e con apposito pass fornito dall'organizzazione ed i veicoli a servizio di persone con limitate capacità motorie.

• Tra le ore 16 e le ore 24 del 10 settembre in via del Delfino, sul lato destro rispetto alla direzione verso la strada provinciale La Trappola, dall'altezza del civico 7 fino all'altezza del civico 9, è istituito il divieto di fermata a tutti i veicoli, eccetto il mezzo utilizzato per il servizio navetta messo a disposizione dell'organizzazione dell'evento.

Nelle aree interessate dalla manifestazione sarà sempre consentito l’accesso alle proprietà private presenti.