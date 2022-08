Festival Vintage, modifica temporanea della circolazione stradale

In occasione del Vintage Lux Festival di Grosseto del 13, 14 e 15 agosto la circolazione stradale sarà temporaneamente modificata.



Grosseto: Nel periodo compreso dalle ore 12.00 del giorno 12 agosto fino al termine della manifestazione e comunque non oltre le ore 20.00 del giorno 16 agosto, in tutta l'area di parcheggio di Piazzale Zuppardo, è istituito il divieto di transito e della sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dall'organizzazione dell'evento che dovranno essere muniti di apposito “ PASS” fornito dall'organizzazione medesima (allestimento e smontaggio stand), con la soppressione temporanea di tutti gli stalli di sosta presenti nell’area indicata.





Nel periodo compreso dalle ore 16.00 del giorno 13 agosto fino alle ore 6:00 del 14 agosto, dalle ore 16:00 del 14 agosto fino alle ore 6:00 del 15 agosto, dalle ore 16:00 del 15 agosto fino al termine della manifestazione in oggetto e comunque non oltre le ore 08:00 del 16 agosto,in entrambe le carreggiate della Via Della Repubblica , tratto compreso tra Viale Einaudi / Via Cimabue e Viale Giotto, è istituito il divieto di transito e della sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli eccetto quelli autorizzati dall'organizzazione dell'evento che dovranno essere muniti di apposito “ PASS” fornito dall'organizzazione medesima, precisando che dovrà essere lasciato transitabile l’accesso all’area di parcheggio retro campo di baseball.

Inoltre in data 13 agosto (Fiat 500 vintage e Vespa Piaggio), 14 agosto (Harley Davison vintage),15 agosto (auto americane e italiane vintage), con orario giornaliero dalle ore 16.40 fino alle ore 18.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione in oggetto, è fatto ordine di istituire un divieto di transito al passaggio del corteo organizzato da “Lux Events S.R.L.”, la sospensione temporanea della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei partecipanti, nelle seguenti vie, piazze e strade del territorio Comunale di Grosseto: partenza dal Comune di Castiglione della Pescaia provenienti da S.P. con passaggio nel c.a. di Marina di Grosseto (ore 16.40 circa) percorrendo Via delle Colonie, Via della Letizia, Via Serena, Via delle Colonie, Via del Giglio, Via dell’Elba, Via Eritrea, Via Ponchielli, Via del Lentisco, Via Eritrea, Via della Lavanda, Via Catalani, Via Diaz, Via XXIV Maggio, Via Giusti, Via IV Novembre, Via Grossetana, Via del Tombolo, Via Tasso, Via Petrarca, Via Angelo Poliziano, Via della Pineta, Via Ariosto, Via del Tombolo, Via Grossetana, per proseguire su S.P. in direzione della località di Principina a Mare – Via del Delfino, Viale Tirreno, Piazzale Tirreno, Viale Tirreno, Via del Delfino, per poi continuare su strade Provinciali, fino a raggiungere il c.a. di Grosseto percorrendo Via Aurelia Antica, Via Andrea del Sarto e Viale della Repubblica (arrivo area eventi).