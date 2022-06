Minipassalacqua, concluse le eliminatorie

Grosseto: Esaurita la fase eliminatoria, 10ª edizione della Mini coppa Bruno Passalacqua si avvia verso la fase finale che prenderà il via sabato 11 giugno con l'inizio dei quarti di finale ad eliminazione diretta per arrivare successivamente alla due finalissime, per il terzo e quarto posto, e per la finalissima in programma domenica 26 giugno.



Questi gli ultimi tabellini delle 28 gare disputate.



Marina – Virtus Maremma 2-1 (1-0)

MARINA: Cavaglioni, F. Bensi, Balducci, Sanetti, Corsini, Ghersi, R. Bensi, Baldanzi, Crescente, Magnani, Dell'Omodarme. A disposizione: Giorgetti, Massai, Galloni, Cerretani, Capizzi, Terni, Magini. Allenatore: Rocco Crea.

VIRTUS MAREMMA: Mellino, Nfaiedh, Vignoli, Khribech, Orefice, Balla, Jusufi, Colledan, Ibraimi, Chinellato, Carta. A disposizione: Eboli, Tosi, Valteroni, Radi, Jarmouhni, Pecorini, Bindi. Allenatore: Sandro Vegliò.

ARBITRO: Cagnani.

RETI: 9' Magnani, 6' st Magnani, 7' st Colledan.

NOTE: nessun ammonito. Recupero: 1' + 5'.





Nuova Grosseto B – Academy Maremma 2-4 (0-1)

NUOVA GROSSETO B: Canuti, Migliorini, Loisi, Cilimberti. Capitale, Brilli, Colli, Chelini, Gigli, Melone, Del Chiaro. A disposizione: Ricchi, Perugi, Brillo, Canapini, Giacopelli, Biliotti, Bonini. Allenatore: Luca Bigoni.

ACADEMY MAREMMA: Scivola, Lettieri, M. Lorenzini, F. Bonucci, Toccaceli, Ciccioni, J. Lorenzini, Fanciulli, M. Bonucci, A. Russo, Fontana. A disposizione: L. Di Vico, Fiorentini, Bigiarini, Generosi, Sclano, Solari, Berti, G. Di Vico. Allenatore: Luca Russo.

ARBITRO: Monfreda.

RETI: 28' Ciccioni, 6' st F. Bonucci, 27' st Lettieri, 31' st Bonini, 33' st A. Russo, 38' st Melone.

NOTE: ammoniti Cilimberti, Capitale, Melone. Recupero: 1' + 5'.





Roselle A – Grosseto 1-4 (1-1)

ROSELLE A: Menicagli, Granato, Detti, Zella, Tanzini, Dindalini, Tarlev, Esposito, Giovannetti, Temperani, Vegni. A disposizione: Sciarra, Tocchi, Valduga, Tirocchi, Riemma, Leoni, Donati, Bracco. Allenatore: Evio Torti.

GROSSETO: Musardo, Betti, Corti, C. Picchianti, Musso, N. Picchianti, Colombini, Bicocchi, Artino, Vanni, Fanciulli. A disposizione: L. Niccolini, R. Niccolini, Pascolini, Falciani, Pazzini, Cantalino, Margiacchi, Mastacchi, Berardone. Allenatore: Roberto Picardi.

ARBITRO: Baldassarri.

RETI: 14' Vegni, 29' Artino, 8' st Berardone, 17' st Artino, 38' st Vanni.

NOTE: nessun ammonito. Recupero: 1' + 3'.





Invictasauro B – Roselle B 2-0 (1-0)

INVICTASAURO B: Garzia, Bonari, Fiore, Di Domenico, Venturacci, Zenobi, Musli, Francioli, Cavero, Galli, Porta. A disposizione: Cazacu, Vergari, Galdi, De Rosa, Bindi, Toni, Perciavalle, Frediani, Casini. Allenatore: Alberico Bisceglia.

ROSELLE B: Mazzi, Sarperi, Semplici, Leopardo, Ciacci, Priore, Kryezu, Galasso, Renzetti, Sartoni, Alviti. A disposizione: Vergari, Bianchi, Ranieri, Bernabei, Gualdani, Civitillo, Simiani, Galli, Bucci. Allenatore: Vittorio Mandragora.

ARBITRO: Cappelli.

RETI: 2' Musli, 35' st Bindi.

NOTE: ammonito Bindi. Recupero: 0' + 4'.





Borgo Marsiliana – Giovanile Amiata 3-2 (0-1)

BORGO MARSILIANA: Balassone, Giusti, Liculescu, Morello, Amoroso, Sartucci, Tosi, Galatolo, Siqueira, Angelini, Santoni. A disposizione: Manuca, Carrucola, Bagni, Rusu, Cinelli, Granci, Lega, Totino. Allenatore: Ginanneschi.

GIOVANILE AMIATA: Musarella, Pomi, Daniele, Guerrini, Biserni, Tattarini, Fazzi, Rranja, Ceccarini, Verdi, Bindi. A disposizione: Mazzarelli, Guerrini. Allenatore: Guido Giglioni.

ARBITRO: Squillante.

RETI: 15' Guerrini, 8' st Guerrini, 17' st Tosi, 25' st Tosi, autorete Giovanile Amiata.

NOTE: nessun ammonito. Recupero: 2' + 3'.





Paganico – Aurora Pitigliano 3-1 (2-0)

PAGANICO: Pardini, Nastro, Begnardi, Ricciardi, Lorenzoni, Guidarini, Notari, Mariottini, Cipriani, Vincelli, Esposito. A disposizione: Fantoni, Pantani, Danesi, Porro, Sersanti, Casetta, Gallo, Lamioni, Ulivieri. Allenatore: Giovanni Castelli.

AURORA PITIGLIANO: Bigazzi, Bicocchi, Santinami, A. Gubernari, Poscia, Sabatini, Piccini, Magrini, Ortenzi, Crociani, Stefani. A disposizione: Andreucci, Proietti, Illiano, Marabottin, Marroni, Emidi, Biribicchi, Razzi. Allenatore: Leonardo Gubernari.

ARBITRO: Babbanini.

RETI: 8' Vincelli, 19' Vincelli, 14' st Magrini, 18' st Vincelli.

NOTE: ammoniti Cipriani, Pantani. Recupero: 2' + 4'.