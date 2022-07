"Mia Mimì" apre La Pulledraia Festival

Alberese: Martedì 5 luglio serata inaugurale della seconda edizione de La Pulledraia Festival. Musica e cabaret nel Parco della Maremma, rassegna di musica e teatro organizzata dall’Agriturismo biologico La Pulledraia di Alberese, con la collaborazione artistica ed organizzativa del Teatro Studio di Grosseto, di Alessandro Golini e Gloria Mazzi.



Si parte con il racconto in musica “Mia Mimì”, uno spettacolo di teatro-canzone che ripercorre il percorso musicale di Mia Martini, tratto dal libro “Mia Martini. Tutto il suo universo”, scritto da Fabrizio Manca, Daniele Sgherri e Federico Pieri. Lo spettacolo è interpretato da Daniela Samperi (voce) e Michele Santinelli (chitarra, pianoforte e sax). Daniele Sgherri, ricercatore e divulgatore discografico, è la voce narrante: racconterà aneddoti curiosi e interessanti per comprendere la spiccata personalità di Mia “Mimì”. In scaletta i grandi successi di Mia, veri e propri capolavori come “E non finisce mica il cielo”, “Almeno tu nell’universo”, “Piccolo uomo”, “Minuetto”, “La nevicata del ’56”.





Inizio spettacolo alle 22.

Biglietto di ingresso per il solo spettacolo 15€. Si può prenotare anche la cena (a menu fisso, preparata con i prodotti bio dell’azienda, inizio alle 20:00).

Info e prenotazioni: tel/wa 348 712 0615.

La Pulledraia Festival destina una quota dell’incasso di tutti gli spettacoli all’associazione La Farfalla e al progetto Villa Elena Maria.